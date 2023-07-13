平日下班放煙火！大稻埕改善首日仍塞爆　蔣萬安允諾再精進交通

▲蔣萬安出席《美好‧遇見》TAIPEI corners台北的街角 2023台北市文創品牌國際拓銷日本啟航記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北大稻埕夏日節從7月1日於每週三、8月20日閉幕當天施放煙火，但因平日下班時間放煙火，害下班的用路人塞在路上至晚上10時，引來諸多民怨，負責整場活動的台北市觀傳局長陳淑慧則以花蓮、台東活動回擊。對此，台北市長蔣萬安13日表示，帶來的人潮確實帶動整體經濟發展，但交通動線能否更精進，還是會持續討論。

蔣萬安13日上午出席2023台北市文創品牌國際拓銷日本啟航記者會，被問到昨為大稻埕煙火改善首日，但周邊交通仍阻塞，因此引發民怨？蔣萬安表示，昨天的確吸引了非常多人次，包括周邊交通、人潮疏散等，而先前副市長與副秘書長都有召集各局處改善，昨的確也有相當改善成效。

蔣萬安提及，希望未來6場能一次比一次好，北市也會做相關檢討，包括交通動線等等，看能否更精進，都會持續做討論。

至於陳淑慧以台東平日辦活動，類比在台北市平日下班時間辦活動？蔣萬安未正面回答，僅說在地商家、商圈反映，針對帶來的相關人潮商機、整體經濟發展，商家是非常肯定，且人潮也超過北市府預期，不過交通部分仍會持續精進，包括引導員、標示等，都希望做更清楚，讓民眾能順利安全離開。

▼面對為何挑週三下班時間放煙火爭議，台北市觀傳局長陳淑慧以花蓮、台東活動回應。（圖／翻攝自Facebook／Shuhui Chen）

▼大稻埕煙火造成塞車。（圖／翻攝自Google地圖）