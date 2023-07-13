北市亂丟垃圾罰金翻3倍！　6行為重罰「3600元」

▲北市宣布8月15日起違規亂丟垃圾包，最低罰鍰將從新台幣1200元提高至3600元。（示意圖／記者曾筠淇攝）



文／中央社



北市環保局宣布，8月15日起，在北市違規亂丟垃圾包，最低罰鍰將從新台幣1200元提高至3600元，亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁渣等6類行為也加重處罰。

北市萬華區今天舉行里長與市長座談會，9個里共同提案盼市府解決亂丟垃圾包亂象，並秀出大量垃圾包被棄置、橫生蟑螂老鼠的照片；市長蔣萬安則允諾萬華區巡查員增至12人、年底前增3台移動式攝影機、加重罰則至3600元。

環保局則以新聞稿表示，8月15日起，針對違規棄置垃圾包行為採從重處罰，最低罰鍰由1200元提高到3600元，同時有6類環境污染行為也將從重處罰，包含「拋棄菸蒂」、「於路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔之物」、「違規廣告物」、「家畜在道路或其他公共場所便溺未清」、「亂吐檳榔汁渣」及「污染地面、水溝、牆壁其他土地定著物」。

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環境清潔管理科長鄧淞駿告訴中央社記者，環保署針對廢棄物清理法的罰鍰額度有一套準則，該準則授權縣市政府可以調整金額，因此北市不須修法，但還有些行政程序要跑，也要給民眾宣導期，因此8月15日才正式上路。

鄧淞駿指出，加重處罰不是為了錢，而是不希望民眾抱持「一包垃圾而已」這種僥倖心態，人力清潔、環境汙染、蚊蟲問題等會造成很大危害跟成本，調高罰鍰金額多少有遏阻作用。

至於有里長提議可以試辦「免用專用垃圾袋」，鄧淞駿表示，北市使用專用袋已20幾年，且垃圾費隨袋徵收，法源上有困難、局裡也無此規劃；何況有沒有用專用袋跟亂丟垃圾包，兩者未必相關，很多被隨意棄置的垃圾還是有用專用垃圾袋。

而萬華區的巡查員原本只有9人，鄧淞駿說近期已擴編到10人、年底前會陸續增加到12人；至於移動式攝影機，鄧淞駿表示，主要是用來逮那些騎車或開車亂丟垃圾包的人，由拍到的車牌號碼循線取締。

鄧淞駿指出，里長反映的亂象多半是當地居民貪圖方便導致，不太會有駕駛行為，不過局裡還是會編預算購置設備；環保局會盤查棄置熱點及時間，還是以埋伏取締為主。