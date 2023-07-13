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每週三必塞！大稻埕下班時間放煙火惹民怨　觀傳局長舉花蓮、台東回擊

▲「大稻埕夏日節」即日起至8/20開跑，今施放3分鐘煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大稻埕夏日節」即日起至8月20日開跑，施放3分鐘煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

記者袁茵／台北報導

台北大稻埕夏日節從7月1日啟動，於每週三、8月20日閉幕當天施放煙火，但因週三是上班日，下班時間施放180秒煙火，害汽車族在市民大道上塞至晚上10時，引來諸多民怨，連柯文哲辦公室發言人陳智菡都在臉書怒罵。對此，主辦活動的台北市觀傳局長陳淑慧以花蓮、台東活動都舉辦在平日為例，認為觀光活動就是要「城市行銷」。

台北大稻埕夏日節7月1日至8月20日展開，台北市觀傳局規劃，要在每週三晚上8時30分施放180秒煙火，另外8月20日閉幕當天也有煙火表演。但7月5日進行首場煙火施放時，儘管現場出動500名工作人員，仍有現場動線不良、流動廁所不足、垃圾無處可丟問題，且從晚間6時開始湧入大批民眾進場，此時又遇下班車潮，進而造成交通大打結。

當時大稻埕週邊道路環河北路、鄭州路、市民大道等大塞車，且一路到晚上10時30分市民大道都在塞，更引來眾多民眾到PTT抱怨一波，加上當時「台北市大家長」市長蔣萬安人在新加坡，只好由副市長李四川在6日出面滅火。

李四川當時允諾檢討改進，並擴大車輛交管範圍，封閉「淡四號」水門人車禁行，並增派人力及現場廣播，引導遊客於「淡五號」、「淡三號」水門散場。而陳淑慧當時受訪時則說，「這個活動就是非常受歡迎，宣傳也很到位，所以來的人非常多，活動散場還會再精進，只是這個活動還是非常的精彩，我們還是歡迎大家來。」

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

但到了12日仍又發生塞車情況，有機車族向《東森新媒體ETtoday》透露，平常騎市民橋下約25分鐘可到家，但今日花了快45分鐘才抵達；居住在北投的柯文哲辦公室發言人陳智菡更發文痛批，「到底為什麼要在每個星期三辦煙火節？塞住回家的路」，而PTT上也有部分民怨，質疑忠孝西路被塞爆。

儘管觀傳局以新聞稿表示「主場地約15至20分鐘完成疏散作業」，但只見Google地圖的路況也顯示，無論是晚上9時、9時30分、10時周邊道路全部都是「深紅色」，意味著該道路擁擠度高。

面對外界質疑為什麼要在週三放煙火，陳淑慧13日深夜發文回應，「每次創辦一個活動，我都會被問，太魯閣峽谷馬拉松為何辦在星期五，台灣唯一一次？台灣熱氣球光雕音樂會為何選星期三或星期四？我只想說，觀光活動就是要『城市行銷』、『創造經濟』，不是『錦上添花』，也不是藉著假日人潮衝人數，如何讓人願意特別來才是燒腦！」

陳淑慧提及，「今晚要感謝的人太多，交通、環保、消防、水利、公運、衛生、捷運、及一樣的『血汗工廠』觀傳局夥伴們，也許您在路上被耽擱了，但請相信，市府公務員大軍真得費心費力想用帶狀活動搶暑假旅遊商機！」

▼面對為何挑週三下班時間放煙火爭議，台北市觀傳局長陳淑慧以花蓮、台東活動回應。（圖／翻攝自Facebook／Shuhui Chen）

▲▼面對為何挑週三下班時間放煙火爭議，台北市觀傳局長陳淑慧以花蓮、台東活動回應。（圖／翻攝自Facebook／Shuhui Chen）

▼大稻埕煙火造成塞車。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼大稻埕煙火造成塞車。（圖／翻攝自Google地圖）

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