趕在執行屆滿前完成不動產拍賣　桃園分署為國庫挹注4,763萬元

▲法務部執行署桃園分署針對吳姓納稅義務人積欠遺產稅及罰鍰案，趕在執行屆滿前完成拍賣，圖為今天上午進行法拍過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名吳姓納稅義務人因欠繳2006年度遺產稅與罰鍰，經法務部行政執行署台北分署囑託桃園分署執行其位於桃園市八德區14筆土地，但經多次拍賣均未能拍定，因欠稅案件執行期間將於今年5月屆滿，為維護國家公法債權，桃園分署日前趕在執行屆滿前完成拍定，為國庫挹注共計4,763萬元。

▲法務部執行署桃園分署針對吳姓納稅義務人積欠遺產稅及罰鍰案，圖為納稅義務人名下土地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署指出，這起欠稅案件經台北分署執行後，因吳姓納稅義務人名下14筆土地位於桃園市八德區，台北分署囑託桃園分署代為執行。但桃園分署多次拍賣仍無法順利拍定，欠稅案件執行期間將於今年5月屆滿，桃園分署積極聯繫移送機關與國產署，促請移送機關承受義務人之土地，經地政事務所指界確認，其中4筆土地現為空地且皆無建物占用地基情事，國產署亦表明願意接管維護上述4筆土地，移送機關遂於今年2月7日之聯合拍賣日出席，並以底價3,943萬元承受4筆土地。

▲法務部執行署桃園分署針對吳姓納稅義務人積欠遺產稅及罰鍰趕在5月屆滿前玩完成拍定，圖為納稅義務人名下土地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因前述金額不足以清償義務人欠稅案件，桃園分署再次進行拍賣作業，終於在今年4月11日以1,200萬6,000元拍定吳女1筆土地。買受人指稱，已諮詢律師與會計師，均認為該筆土地有價值且值得購買，因此到場競標，本案終於獲得全額獲償。

桃園分署強調，欠稅案件執行期間即將在今年5月屆滿，為維護租稅債權，執行同仁秉持鍥而不捨精神，主動協調各機關共同合作，積極進行拍賣作業，終能在執行期屆滿前，促使義務人不動產歸於國有，並將拍定價金抵償義務人之欠款，全案終告圓滿落幕。