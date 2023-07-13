基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：堅實防線守護民眾健康

▲基隆長庚複合式手術室揭牌啟用。基隆市長謝國樑（左4）、基隆市議長童子瑋（右3）、基隆長庚院長賴旗俊（右4）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚紀念醫院今（13日）於醫療大樓國際會議廳，舉行「複合式手術室啟用揭牌儀式」，市長謝國樑與議長童子瑋、基隆長庚醫院院長賴旗俊、衛生局長張賢政等人共同參觀手術室。謝國樑強調，基隆長庚是守護大家健康的堅實防線，市府將與長庚合作，期盼提升長照、日照領域服務品質。

謝國樑致詞時表示，長庚複合式手術室啟用後，對於基隆及鄰近東北角地區的病友為一大福音，透過院方醫療品質與建置新穎設備，為民眾健康提供援助與依靠。

▲基隆長庚複合式手術室。



基隆長庚醫院賴旗俊院長表示，複合式手術室「多軸式血管攝影系統」，讓病患可「同時同地」完成手術，透過人體工學的靈活機械C臂系統，可提供8軸靈活移動，對需要使用即時X光影像的外科手術，如神經外科、胸腔及心血管外科、骨科、整形外科等，均可在手術中提供即時清晰2D平面影像及3D立體影像。

賴旗俊說，藉由類電腦斷層引導與雷射定位的輔助下，提供更精準及微創化體內病灶切片介入處置，完成一站式的「麻醉、定位、手術」流程，建構一個更精確、安全的手術執行環境。這項設施也是自2017年引進達文西機械手臂後，再次啟用精準安全複合式手術室，未來持續提供醫學中心等級的服務，讓基隆及鄰近東北角地區的民眾健康更有保障。