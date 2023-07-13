2023全國科展在基隆　副市長邱佩琳：展現成果實踐理想舞台

▲2023全國科展基隆全面啟動。基隆市副市長邱佩琳（左3）、基隆教育處長劉美蘭（左2）、教育部政務次長林明裕（右3）、海科館陳素芬館長（左1）、科教館劉火欽館長（右2）、海洋大學副校長李明安（右1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第63屆中華民國中小學科學展覽會在睽違35年後，再次回到台灣頭基隆市舉辦，經過前兩年因為疫情影響，縮小規模以線上方式辦理，因為今年國內疫情已有穩定控制，活動將於7月底在國立台灣海洋大學實體舉行7天的競賽活動，為7月下旬的科學展覽會揭開序幕。基隆市副市長邱佩琳表示，讓學生展現成果與實踐理想的重要舞台。

本屆科展將於今年7月24日至7月30日在國立台灣海洋大學盛大展開，活動主題為「科展齊基 新星聚隆」，希望藉由7天的科學盛事，讓來自全國22縣市中之科學閃亮新星齊聚基隆，其中「科學教育博覽會」以海洋永續及科技創新作為主題，彰顯出全國科展的多元發展，並結合產、官、學資源，規劃設置了54個闖關攤位、4個主題館、手作教室工作坊及科教館的「行動科學巡迴車」展示，活動精彩豐富多元。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

基隆市副市長邱佩琳表示，全國中小學科展歷經全台各縣市接力承辦，讓科學教育的傳統與價值得以傳承，本市今年相當榮幸承辦第63屆全國科展，讓全國各縣市優秀的科學教育學生們，能有展現成果與實踐理想的重要舞台，歡迎全國對科學有興趣的大小朋友們，都能來參與後疫情後第一場的大型科學盛宴。

科教館劉火欽館長表示，睽違35年全國科展又再次來到基隆，為了讓參賽師生在競賽的壓力之下也能有多元的體驗，科教館和基隆市政府規劃了一系列的相關活動，包含開閉幕典禮、與大師有約座談、科學博覽會、指導教師交流工作坊、科學之旅及科展之夜等，期讓來自全國各縣市的師生們，體會到基隆在地的熱情與活力！

▲第63屆中華民國中小學科學展覽會在睽違35年後，再次回到台灣頭基隆市舉辦。

相當特別的是，本次活動的一大亮點，是結合基隆海洋文化歷史與科技探索的「科學之旅」，基隆市特地規劃了生態考古踏查、濱海之旅、探訪砲台古蹟、城市歷史踏查等主題，帶領大家造訪近年熱門網紅打卡的知名景點，像是正濱漁港彩虹屋、Keelung地標、潮境公園飛天掃帚，還有具有歷史文化的白米甕炮台、仙洞巖佛手洞、要塞司令部官邸眷舍，總共有5條在地特色路線，達到基隆在地城市行銷宣傳與舒緩選手競賽壓力。

記者會現場同時也邀請到基隆市國教輔導團員進行科學攤位體驗，要讓大家看見基隆學子的科學力。其中包括海洋團的「有孔蟲大揭密」，利用解剖顯微鏡在基隆常見的海灘沙子中找尋「有孔蟲」，參與的學生也相當開心的將觀察到的成果放入樣品盒中帶回家紀念；自然團展示的「STEAM-達文西飛行器解密」，讓學生學習飛行器的科學原理，並自行設計出屬於自己的達文西飛行器。

▲基隆市副市長邱佩琳、教育部林明裕次長至科技團「水晶搖搖」攤位體驗科學活動。

另外，科技團展示的「水晶搖搖」，讓現場民眾利用密度的原理在濃溶液中加入亮粉跟亮片，就可以自製美麗的水晶雪花球，更有民眾表示能夠在炎炎夏日中看見象徵冬天的雪花球真的很「消暑」。 更多第63屆全國科展相關資訊，請洽「2023全國科展」官網查詢。