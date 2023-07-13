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大陸 大陸焦點 特派現場

500萬女網紅爆私密照外流　她「4天神操作」回擊：監獄在向你招手

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名有560萬粉絲的女網紅「小雪」，日前被傳出有多張不雅照片流出，甚至有人以此販售牟利。對此，小雪得知後在4天內冷靜地蒐證並使用法律反擊，直接嗆「你們都跑不了」，「我一定會讓你們付出慘痛的代價」。

小雪12日以「網路不是法外之地，謠言停止吧」為題，上傳一段3分46秒影片。她表示，9日發現有許多網友在她的影片下方留奇怪的言論，隔天整理好思緒才發現是一名女子自拍被外流，因角度、長相與她相似，而被部分網友造謠。

小雪於10日立刻報警，並找律師商討，還跟兩名朋友各付費12元人民幣（約52元新台幣）進入傳照片的私密群組內蒐證，「包括管理員，一個都跑不了」，「在後台各種私信我、辱罵我、攻擊我，在我評論區發噁心圖片的、以訛傳訛的、以此牟利的，我告訴你們，你們都跑不了，因為你們說的話，我都截圖做了證據保全。」

▲▼500萬女網紅爆私密照外流　她「4天神操作」回擊：監獄在向你招手。（圖／翻攝小雪抖音）

▲▼大陸女網紅「小雪」被造謠有私密照流出。（圖／翻攝小雪抖音，下同）

▲▼500萬女網紅爆私密照外流　她「4天神操作」回擊：監獄在向你招手。（圖／翻攝小雪抖音）

小雪表示，她不會追究這名女生的責任，因為她也是受害者，任何女生都不該被當成滿足私慾的工具；她說，自己一系列的反擊，就是要告訴女生，遇到這種事時不要害怕，拿起法律的武器保護自己，並對這些網友喊話「我不管你出於甚麼目的，我一定會讓你們付出慘痛的代價」。

「你害怕嗎？」小雪面對鏡頭直嗆，「你害怕是應該的，因為我不會手軟，更不會心軟，等著吧，監獄在向你招手。」

網友看完紛紛留言，「真的太牛了，這是我見過第一個把網絡造謠者全部告上法庭的，太爽了」、「她不僅僅為了自己，也為了千千萬萬女性」、「誰懂啊，爽文情節在現實世界發生了」、「支持你，小雪加油，把他們都告了承擔責任，誰道歉都別接受，必須承擔刑事責任」。

▲▼500萬女網紅爆私密照外流　她「4天神操作」回擊：監獄在向你招手。（圖／翻攝小雪抖音）

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