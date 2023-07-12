林襄IG限動：人生第一次坐警車　大安警分局還原經過

▲林襄日前在東區逛街時遭狗仔跟拍，警方到場關切並將她載離現場。（圖／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導

中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩成員林襄，日前外出逛街時遭到媒體狗仔跟蹤，隨行男粉絲擔憂下報警處理，轄區台北市大安警分局接獲報案後，派遣警員到場關心，雖然林襄向警方表示「沒有關係」，但警方顧慮她的人身安全，先行將在場跟拍媒體記者的違停採訪車輛驅離，並好心讓林襄搭上警車，在警員戒護下離開現場，脫離粉絲、狗仔包圍後，在附近路口讓林下車離去。

轄區大安警方表示，6日下午接獲民眾報案，指稱知名樂天女孩成員林襄在轄區內遭狗仔跟拍，粉絲擔心其安危，希望警方到場提供協助，警方獲報後立刻派遣線上警力到場處理，員警到場確認媒體是在公共場所合理拍攝，但發現採訪車有紅線違停情況，立刻上前主動勸離。

警方在場詢問林襄，確認林襄也不認識另名在場的男粉絲後，顧慮林襄逛街人身安全問題，善意請林襄搭上派出所警車後離開現場，事後警員將林襄載到附近的忠孝東路、延吉街口就讓她下車離開。

大安警方藉此案例呼籲民眾，民眾追星請保持理性，切莫因跟拍名人衍生額外糾紛，或發生使用交通工具違規上路情事發生，警方將會依法取締。林襄則事後透過IG發表限時動態，表示「人生第一次坐警車解鎖」。

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