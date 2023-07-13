點名賴清德、王婉諭等7人無中生有　王鴻薇：應向幼兒園老師道歉

▲王鴻薇（右）偕同板橋某幼兒園何姓老師舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市板橋某幼兒園疑餵藥案及體罰案，新北地檢署昨宣布偵結，以證據不足，給予不起訴處分。對此，國民黨立委王鴻薇今（13日）批評多位政治人物在該案進行司法跟行政調查過程中，開記者會或臉書、政論節目中信口開河，並點名副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、時代力量立委王婉諭等7名政治人物無中生有，應向幼兒園老師道歉。

王鴻薇13日上午偕同何老師在立法院舉行「造謠！抹黑！賴清德向老師道歉！」記者會，會中何老師提及有政治人物介入該案後，誹謗、抹黑幼兒園老師們，如今真相出來了，希望這些人可以還老師們公道；另外何老師也點名王婉諭、時代力量黨籍的中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君曾在記者會上公開幼兒園老師名字，導致他們接到幾百通電話，內容包含「要我們去死」，對他們造成非常大的傷害，所以她在跟律師研議提告當中。

王鴻薇則指出，在該案的司法跟行政調查過程中，多位政治人物在議會開記者會或臉書、政論節目中信口開河，包含鄭文燦曾說「幼兒園餵毒案不應該發生」、賴清德說「尤其是巴比妥，稍一不慎，就會抑制呼吸中樞...」，但鄭跟賴有道歉嗎？而賴清德競辦發言人戴瑋姍已被認證假消息，有要跟幼兒園老師們道歉嗎？

王鴻薇再指，民進黨籍新北市第七選區（板橋九如里等61里）立委羅致政在6月2日第一個開記者，質疑是否整體幼兒園老師皆許可餵藥，請問要不要道歉？王婉諭跟王薇君在尚無司法調查結果前，外洩幼兒園老師們個資，讓他們接受全民公審，「這樣太惡質了」，而立委蘇巧慧則曾說「孩子體內驗出的藥物是毒品」、「侯友宜選舉行程狂拉票、孩子中毒不重要」等語。

王鴻薇說，不管是賴清德、鄭文燦，還是立委跟市議員，在這段期間內無中生有，只為蹭聲量、打擊異己或做選舉操作。何老師等幼兒園老師這段時間非常煎熬，即使被還了清白，但要面臨未來工作的問題，所以她要求這些政治人物應該本於良心，賴清德為老師道歉有這麼困難嗎？腰這麼硬嗎？這麼傲慢嗎？請以賴清德為首的政治人物，跟這些老師們道歉。