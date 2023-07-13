快訊／板橋私幼餵藥案「全不起訴」　吉的堡總公司回應了

▲新北市板橋幼兒園餵藥案延燒兩個月。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

延燒二個月的新北市板橋幼兒園餵藥案，新北地檢署昨宣告偵結，相關涉案人員均不起訴。該幼兒園為知名品牌「吉的堡」加盟園，吉的堡總公司也發布聲明表示，煎熬的50多天，總算真正還給老師、工作人員一個淸白，感謝檢警調，以及各行政機關的全力辛苦辦案，讓事情真相大白，就是「我們沒有餵毒、也沒有傷害幼童」。

吉的堡指出，一直以來秉持「處處皆用心、如同父母心」用心辦學。在歷經備受煎熬的50多天，外界對餵毒及不當管教的不實指控，在各方調查結果出爐後終於可以停止，此時此刻，應該算是真正的還給吉的堡所有老師、工作人員一個淸白。

吉的堡感謝檢警調，以及各行政機關的全力辛苦辦案，他們證明了一個原本就一直存在的事實，讓事情真相大白，就是「我們沒有餵毒！也沒有傷害幼童！」。

吉的堡提到，這次事件已經嚴重傷害吉的堡的商譽，重創了所有幼師及工作人 員的心，撕裂了家長、幼生與園校方的信任關係，他們雖然無辜，但也慶幸終於還給吉的堡公道，並也以此次事件為鑑，未來他們將更加強化所有園所對於幼兒照護與健康安全的監督與管控。

吉的堡也說，幼兒基礎教育是寶貝在人生第一階段的課堂，許多投入幼教職場的老師們都懷著愛心耐心細心來照顧每個父母的寶貝，他們相信每位幼教老師都是孩子的保護天使，他們懷著熱忱和愛心，用心的投入這份職業，同時也是他們所熱愛的工作，請大眾和各位爸爸媽媽都能多給這些寶貝守護天使多一些支持和互信，吉的堡感謝這段期間對他們表達信任與支持的家長，他們會一起努力做到更好，希望能給這個社會更多正向的力量。

此外，新北市今上午也說明私幼餵藥案行政調查結果，由新北市副市長劉和然主持。會中公布，依司法偵查結果不起訴處分及教育局行政調查結果，證明該園並無不當對待幼生，將主動撤銷廢止設立許可的行政處分，並依規定主動予以協助。