快訊／遭王鴻薇指外洩教保員個資　王婉諭：完全是子虛烏有

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北板橋某幼兒園疑餵藥案及體罰案，新北地檢署昨宣布偵結，以證據不足，給予不起訴處分，而國民黨立委王鴻薇今（13日）舉行記者會，點名時代力量立委王婉諭曾在記者會上外洩教保員個資。但王婉諭回應，她鄭重澄清，自5月接獲家長的陳情後，她從未在記者會、社群發文、新聞媒體等任何管道指名道姓、公開照片，王鴻薇這種抹黑的說法完全是子虛烏有，離譜至極。

王婉諭說，當初她陪同記者會的直播至今還公開在自己的粉專上，王鴻薇只要重看一次，答案就昭然若揭，所以這種意圖激起親師對立的政治攻擊手法，根本就是將家長的焦急、教保員的心情，通通當成自己的政治操作，令人不齒。

王婉諭表示，她從政以來接過許多幼兒園、托嬰中心內發生的不當對待陳情案，但她的原則一直以來都很明確，就是追查行政責任，建立完善機制，保障兒童權益。如同這次事件，她與家長們站在一起，就是希望新北市府能遵循既有的機制，依法好好調查，給家長孩子真相，給社會大眾一個交代。當初6月5日的整場記者會的訴求，也都是要求新北市政府做出回應。

王婉諭也表示，協助家長追求真相，保護家長不要受到二次傷害，是她最在意的事情。若是在過程中，因為社會輿論沸騰，而造成困擾、誤傷無辜，請大家不要指責無助的家長，不要攻擊第一線協助家長的人，「我願意一肩扛起，致上歉意」。

▼王鴻薇偕同板橋某幼兒園教保員舉行 「造謠！抹黑！賴清德向老師道歉！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）