農民遭誘騙提供土地填廢棄物　蔡易餘：別讓綠能淪非法回填管道

▲民進黨立委蔡易餘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

嘉義縣環保局日前查獲魚塭回填營建廢棄物案件，經查農民所出示來源證明為不合法文件，恐是因一時貪念，受騙上當回填廢棄物案件，地主恐面臨後續司法偵辦及承擔廢棄物清理責任。對此，民進黨立委蔡易餘13日表示，經濟部應正視非法回填的狀況，不能讓發展綠能、漁電共生政策，成為不肖公司惡意傾倒廢棄物的管道。

蔡易餘指出，日前嘉義縣環保局查獲詐騙集團透過「造假來源證明」詐騙地主農民，藉此回填營建廢棄物、事業廢棄物至漁塭土地，損害優良農地；政府積極推動綠能設置過程中，也多次查獲不肖業者欺瞞地主，以事業廢棄物回填漁塭，過去他也召開過記者會，要求有關單位應予以嚴處。

蔡易餘表示目前僅透過環保單位稽查力道完全不足，惡意非法回填的狀況依然層出不窮，在此呼籲經濟部能源局應正視非法回填的狀況，不能讓發展綠能、漁電共生政策，成為不肖公司惡意傾倒廢棄物的管道。

蔡易餘說，他具體建議能源局應規範，漁電共生等案場在發電執照取得之前，要進行「土壤檢測」，並研擬相關法令，讓「未通過土壤檢測」案場所產生的電能，由台電公司予以沒收，待通過「土壤檢測」後再予以核發發電執政。