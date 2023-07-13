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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸創新人才論壇開幕　國民黨廖怡琇：往來才能消除「認知落差」

▲▼ 北京兩岸青年峰會,廖怡琇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廖怡琇在台上致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

兩岸青年峰會創新人才論壇今（13）早在北京舉行，國民黨中常委、青工總會會長廖怡琇上台致詞稱，「唯有通過不斷的往來認識彼此，才能消除認知落差，為未來民族興盛奠定了良好的基礎。」

廖怡琇認為，兩岸交流不僅能促進雙方經濟發展，也能夠帶來更多商機和合作機會，大陸是全世界最大的市場之一，對想要在大陸發展的青年創業家來說，這是一個最大的機會，無論在技術發展、市場開拓還是資金投資方面，兩岸都能在互相學習以及合作中，實現雙贏局面。

廖怡琇表示，現如今兩岸情勢非常嚴峻，但各項民間交流持續進行，此時此刻，兩岸青年更加肩負民族未來及兩岸融合的重大責任，「唯有通過不斷的往來認識彼此，才能消除認知落差，為未來民族興盛奠定了良好的基礎。」

▲▼ 北京兩岸青年峰會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陳軍致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京市政協副主席陳軍在致詞時指出，海淀區是北京創新發展的旗幟，獨角獸企業佔全市一半、全大陸的五分之一，熱忱歡迎台灣青年來北京追夢、圓夢、築夢。

陳軍表示，大陸經濟長期向好的基本面沒有根本改變；兩岸產業優勢互補、合作共贏，小米、阿里巴巴等知名企業都是兩岸產業鏈共同孕育的優秀成果，說明兩岸合作具有堅實的基礎、客觀的需求和動力，無法被阻擋也割裂不開。

▲▼ 北京兩岸青年峰會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日的分論壇以「逐夢新征程 聚合青力量」為主題，分為「創新大咖說」和「賦能新青年」兩個篇章，並邀請多名兩岸青年進行主題對話，包括高雄市創新創業協會理事長張瓈文、北京智工互聯公司創始人徐韜等。

據悉，兩岸青年峰會由大陸國台辦、教育部、全國青年和北京市政府共同舉辦，將舉辦25項系列活動，包括京台青年籃球友誼賽、京台青年創新創業大賽等，預計共約1200名台灣青年參加。

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