國民黨今5度勸進韓冰選立委　黃呂錦茹：朱立倫也認同她是奇兵

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨第五選區（中正、萬華）立委名單卡關，黨內看好高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰出戰。北市黨部主委黃呂錦茹表示，從今年2月至今已與韓冰見面4次，她今日（13日）將再度與韓冰見面，同時也希望韓國瑜幫忙勸進，讓韓冰點頭，畢竟就連黨主席朱立倫都認同韓冰將會是「奇兵」。

▲國民黨內部看好韓冰參選立委。（圖／ETtoday資料照）

國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委人選難產，外界傳聞有人勸進韓冰，黃呂錦茹6月28日被問到此事，她表明，已與韓冰見了4次面，一開始韓冰有考慮參選，但最後突然拒絕，說想繼續深造。當時韓冰的父親韓國瑜則強調要尊重女兒，她不要就不要。

根據《聯合新聞網》報導，黃呂錦茹今日（13日）將再度與韓冰見面，她表示，由於現在提名作業是中央在做，但直接徵召提名仍是選項之一，所以才一直沒有放棄韓冰，黨內高層包含黨主席朱立倫，都認同韓冰是「奇兵」，因為韓冰應對進退佳、形象清新，是很好的人選，兩人今日會再次見面，同時她也希望韓國瑜幫忙勸進，讓韓冰點頭。

台北市長蔣萬安昨日（12日）被問到台北市第五選區立委是否看好韓冰、會不會一起勸進，他表示，相信黨中央會推出最強候選人。

27歲的韓冰在2018年選舉期間，從加拿大返台為父親韓國瑜助選高雄市長，主攻「網戰」，負責網路團隊經營管理，產生相當大的影響，後來幫助父親打贏選戰，一度成為全台話題性人物，2019年5月曾受到網路恐嚇，接著返回加拿大繼續完成學業，直到2020年總統大選揭開序幕，她才回台再度協助父親參選。