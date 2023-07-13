　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨今5度勸進韓冰選立委　黃呂錦茹：朱立倫也認同她是奇兵

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨第五選區（中正、萬華）立委名單卡關，黨內看好高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰出戰。北市黨部主委黃呂錦茹表示，從今年2月至今已與韓冰見面4次，她今日（13日）將再度與韓冰見面，同時也希望韓國瑜幫忙勸進，讓韓冰點頭，畢竟就連黨主席朱立倫都認同韓冰將會是「奇兵」。

▲▼韓國瑜女兒韓冰。（圖／記者 謝盛帆攝）

▲國民黨內部看好韓冰參選立委。（圖／ETtoday資料照）

國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委人選難產，外界傳聞有人勸進韓冰，黃呂錦茹6月28日被問到此事，她表明，已與韓冰見了4次面，一開始韓冰有考慮參選，但最後突然拒絕，說想繼續深造。當時韓冰的父親韓國瑜則強調要尊重女兒，她不要就不要。

根據《聯合新聞網》報導，黃呂錦茹今日（13日）將再度與韓冰見面，她表示，由於現在提名作業是中央在做，但直接徵召提名仍是選項之一，所以才一直沒有放棄韓冰，黨內高層包含黨主席朱立倫，都認同韓冰是「奇兵」，因為韓冰應對進退佳、形象清新，是很好的人選，兩人今日會再次見面，同時她也希望韓國瑜幫忙勸進，讓韓冰點頭。

台北市長蔣萬安昨日（12日）被問到台北市第五選區立委是否看好韓冰、會不會一起勸進，他表示，相信黨中央會推出最強候選人。

27歲的韓冰在2018年選舉期間，從加拿大返台為父親韓國瑜助選高雄市長，主攻「網戰」，負責網路團隊經營管理，產生相當大的影響，後來幫助父親打贏選戰，一度成為全台話題性人物，2019年5月曾受到網路恐嚇，接著返回加拿大繼續完成學業，直到2020年總統大選揭開序幕，她才回台再度協助父親參選。

ET快訊
7獄警撿屍香港妹！　3輪流性侵、4人一旁DIY
知名日料店喊禁止北科資財營來用餐　網友1原因不挺
NONO神隱「手滑按讚她粉專」！　小紅老師諷：看來很關心新聞
熱炒店開「停業大絕」打趴學生！律師搖頭了：有高人介入？
黃健瑋深夜發聲　591字還原「13年前交往人妻」始末
7縣市高溫上看37℃　3熱帶擾動發展「1個離台灣近」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨今5度勸進韓冰選立委　黃呂錦茹：朱立倫也認同她是奇兵

台灣巴拉圭建交66周年　「準總統」訪台潘尼亞會見蔡英文

為都更深夜再槓郭台銘　林右昌開酸：郭董是生意人政府不是

側記／同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

世紀合體被問「侯市長有誠意嗎？」　郭台銘：我還沒吃飽

還有5週！大稻埕每週三下班時間放煙火　柯辦發言人怒爆：塞住回家路

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

研發替代役男參與研發專利及全民防衛　役政署長大讚：研發役的指標

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

政院明拍板青安房貸精進方案　最高40年可貸千萬享1.775%破盤利率

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

娃娃車碰撞計程車翻覆！　12幼童+1老師受傷送醫

國民黨今5度勸進韓冰選立委　黃呂錦茹：朱立倫也認同她是奇兵

台灣巴拉圭建交66周年　「準總統」訪台潘尼亞會見蔡英文

為都更深夜再槓郭台銘　林右昌開酸：郭董是生意人政府不是

側記／同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

世紀合體被問「侯市長有誠意嗎？」　郭台銘：我還沒吃飽

還有5週！大稻埕每週三下班時間放煙火　柯辦發言人怒爆：塞住回家路

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

研發替代役男參與研發專利及全民防衛　役政署長大讚：研發役的指標

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

政院明拍板青安房貸精進方案　最高40年可貸千萬享1.775%破盤利率

分科測驗第二天考史地公民　最後提醒看這「沒帶證件扣一級分」

Toyz人妻新歡深夜發聲！揭突停工2週真實原因：法律的事給律師處理

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」　清晨FB突揭破事心聲…50字掀網憂

一出生就欠稅上億！全台前5欠稅大戶曝光　追到2032年殃及後代

首度挑戰亞運超期待　阿巴西喊話：替中華男籃再拚4強

直擊《全明星》男星約會女友　走到哪都緊牽！交往4年接吻照曝光

知名日料店喊禁止北科資財營來用餐　1原因被出征刪文

烏克蘭獲「軍備大補帖」　加入北約仍無時間表

最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己

7獄警撿屍香港妹！　3輪流性侵、4人一旁DIY

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

為都更深夜再槓郭台銘　林右昌開酸：郭董是生意人政府不是

同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

高端疫苗「連續六個月營收0元」　唯一買家曝

台巴建交66周年　準總統訪台會見蔡英文

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

國民黨今5度勸進韓冰選立委

大稻埕每週三放煙火　柯辦發言人怒爆

世紀合體被問「侯市長有誠意嗎？」　郭台銘：我還沒吃飽

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

快訊／板橋幼兒園餵藥案「全不起訴」！　侯友宜要求賴清德道歉

青安房貸精進方案　最高40年可貸千萬享1.775%破盤利率

陳致中做爽牢稱「我爸陳水扁」？　藍批：民進黨人耍特權非個案

大讚韓國瑜更能整合郭台銘　鄭麗文：侯友宜跟選舉文化格格不入

更多熱門

相關新聞

同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

國民黨總統參選人侯友宜12日與鴻海創辦人郭台銘在台東見面，這是自侯友宜5月17日被徵召後，首度與郭台銘同台。兩人雖然都坐在主桌，但在主辦單位的安排下，中間隔了4個人，被喻為是「世界上最遙遠的距離」，整整45分鐘，兩人僅2次握手、2次敬酒，且均是侯主動示好，看得出來兩人互動「相敬如冰」，要說化解心結，顯然言之過早。

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

快訊／正副議長餐敘座位曝光！侯友宜、郭台銘都在主桌　中間隔這4人

快訊／正副議長餐敘座位曝光！侯友宜、郭台銘都在主桌　中間隔這4人

侯友宜赴台東聽民意　「友柯議員」全程陪同：盼侯總統造福在地生計

侯友宜赴台東聽民意　「友柯議員」全程陪同：盼侯總統造福在地生計

關鍵字：

國民黨韓冰

讀者迴響

熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

快訊／黃健瑋認曾交往L先生前妻　被逼簽3百萬和解書

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

學生罵司機傻B印度人　遭高中退學

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

阿本隔17年合體親哥！　「都是高材生」外型變化超驚人

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面