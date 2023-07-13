幕後／「世紀合體」推手是他　挺侯、挺郭派已有「別再分裂」共識

▲侯友宜、郭台銘在台東見面 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台東報導

國民黨總統參選人侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘昨天在台東「世紀合體」，而之所以能促成侯友宜、郭台銘同桌吃飯，前台東縣長吳俊立可說是幕後最大推手。據了解，前幾天，吳特別與挺侯派的新北市議長蔣根煌及挺郭派的屏東縣議長周典論談到，希望能促成侯、郭合體，若能彼此一同出席全國正副議長聯誼餐會是一個好的契機點，此外，兩派人馬現在也已有共識，團結才能贏，盼別再分裂。

侯友宜獲得徵召後民調低迷，黨內「換侯」聲音不斷，日前傳出有中常委要在12日中常會上提案，要求黨中央整合最強候選人，被外界解讀是幫郭台銘爭取敗部復活；但經過國民黨中央連夜拆彈，最終，出席中常會的挺郭派常委僅邱素蘭一人，提案功敗垂成，但「換侯」危機也只是暫時落幕，下週乃至723全代會時會不會再捲土重來，亦充滿變數。

吳俊立長期與各地方派系及議長有著深厚的感情，據悉，他就是促成侯、郭合體的重要推手，前幾天，吳俊立特地向蔣根煌及周典論等人說明，希望能透過地方來努力「撮合」兩人合體。吳俊立認為，兩派人馬應該要平心靜氣地為中華民國著想，這樣中華民國才能贏。

昨日餐會尾聲，吳俊立接受媒體採訪時表示，大家都是黨內同志，希望這個聚會能讓國民黨更團結，不要有其他的擦槍走火，「希望兩人都可以合作，兩個一定要合作」、「挺郭派、挺侯派一定要大結合，大家已經這樣結合的共識，團結才能贏」。吳俊立說，大家都是中華民國派，希望能夠維護台灣和平，郭、侯一個是經濟專家、一個是治安專家，兩人能讓美麗寶島再現，不要再分裂了。

對於兩人昨日見面氣氛，蔣根煌也提到，氣氛很好，兩個人本來也不是仇人，見面三分情，這次兩人互動不錯，侯有誇獎郭經濟成就亮眼，郭也誇獎侯新北政績不錯，互動良好，但外界還是要給兩人一點時間沈澱，相信昨日會面兩人都會有一些想法，後續大家會再努力促成其他合體機會。