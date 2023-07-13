拋出「侯下韓上」恐被黨紀處分　鄭麗文：我覺得很奇怪

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，國民黨立委鄭麗文近日拋出「侯下韓上」，傳出侯友宜競辦執行長金溥聰祭出黨紀。對此，鄭麗文13日表示，自己承受了很大的壓力，但選擇繼續說下去是因為覺得這兩三周是對選情最關鍵的時候，至於可能被處分，「我也覺得很奇怪，我犯了哪條黨紀不能支持韓國瑜？」

鄭麗文在《千秋萬事》表示，她背後沒有高人指點，當金溥聰這樣講，就代表他眼前有迷霧，看不到現況，要是放下自己，答案就很簡單。這段時間大家都知道這樣的趨勢，為什麼她這個時候出來說這些，就認為是最關鍵的時候，希望能夠扭轉乾坤。

鄭麗文也提到，黨內都有人說要支持民眾黨主席柯文哲，而她希望韓國瑜出來為何需要承受最大的壓力？「我也覺得很奇怪」 。

鄭麗文強調，大家是一個隊伍，原本以為侯友宜是個很強的投手，但他可能是很強的打擊手。一個球員如果今天被派去守三壘，也可以去一壘，球隊裡面角色可以調整，講完這些話國民黨要她去坐冷板凳她就去坐，但她不重要，重點是國民黨要派什麼人上場。

對於黨內異音，國民黨主席朱立倫說，很多同志最近憂心忡忡，也理解有幾少數的破壞者，但他呼籲黨員不要受這些破壞者影響；現階段先呼籲大家團結，但如果真傷害到候選人，且完全不聽勸，一定會祭黨紀。侯友宜則喊話，「我們對所有黨內同志，都期待同心齊力，一同步伐、向前邁進」。