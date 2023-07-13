「想到金溥聰就就噁心想吐」　邱毅被點名分化團結嗆：等你上門候教

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前喊話藍軍支持者要看清事實，並點名前立委蔡正元、邱毅等人是分化團結的例子。對此，邱毅回擊，金溥聰之所以被叫小刀，是因為他是「內鬥的巨人，外鬥的侏儒」，稱想到他就想吐，「這回是你先惹上我，若真是個漢子，就拿起你那生銹小刀捅我，我等著你上門候教。」

金溥聰1日傍晚接受「少康上線啦」專訪。半小時的座談中大部分時間談到近期的「換侯」聲音，金溥聰說，藍軍支持者要看清事實、不要有成見認為總統一定要符合你的想像，領導應該是要有很多特質，大家該想到，如果這次輸掉了，台灣的未來真的難以想像。

金溥聰也直接點名蔡正元、邱毅近期的言論，若是針對他，要報老鼠冤，他概括承受，但是應為大局著想，「呼籲鄭麗文這種分化團結的例子」，支持者要了解，大家應該團結。

邱毅表示，金溥聰沒幹過黨主席，不過他確實把黨主席架空，自己獨攬黨主席大權，結果弄得前總統馬英九眾叛親離，支持度跌到個位數，如今受訪還說「我做黨主席的時候」，他倒是想請教朱立倫，國民黨主席是不是鬧三胞了？

邱毅也說，金溥聰批評他「見縫插針」，但對方身上怎麼那麽多縫，讓人一插就中，還是根本就是心虛？「我倒想問問幾個問題：蘇嘉全農舍案，你出過什麼力？蔡英文宇昌案，你立過什麼功？扁珍貪污案，你有功勞，還是苦勞？趙建銘台開案，你只是看熱鬧的吃瓜者吧？」

邱毅更批評，金溥聰過去十多年你冒領他的戰功，他不想理，一則不知道，視他如無物。二則真心看不起他。針對民進黨，你立過什麼功勞？你裝模作樣的裝狠，不就是拿來嚇唬那些沒膽的同志，好滿足你的虛榮感嗎？寫下了這麼多字，真覺得不值得，為一個想到就噁心想吐的人，還真是第一次領教。奉勸金溥聰握好那把銹跡斑斑的小刀，可別不小心捅著自己，得了破傷風怎麼辦？會死得很快的！