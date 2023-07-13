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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝民進黨當前真正危機　游盈隆：小則鼻青臉腫，大則四腳朝天

▲蔡英文、賴清德出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲右起總統蔡英文、代表民進黨參選下任總統的副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨籍的總統蔡英文任期將滿，面對2024大選，副總統賴清德能否順利接棒各界關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從民調觀察，綠營其實已失去多數年輕與中壯選民，社會支持度低，在這種情況下，一個政策沒搞好，小則摔的鼻青臉腫，大則摔個四腳朝天，不是沒有可能。

游盈隆指出，根據台灣民意基金會六月全國性調查，政黨支持方面，20-34歲，民眾黨以超過20個百分點全面碾壓民進黨和國民黨；35-44歲，民眾黨和民進黨平分秋色，各擁有二成五支持，超過國民黨8個百分點；45-54歲，民眾黨領先兩大黨約5個百分點；55歲以上，這部份佔全國選民約四成的人口中，民進黨有壓倒性優勢，領先國民黨5個百分點，領先民眾黨至少20個百分點。

游盈隆說，民進黨目前只領先民衆黨2個百分點，領先國民黨4個百分點，雖然2016年民進黨重返執政，一手掌握行政與立法大權，號稱完全執政，和馬英九完全執政八年不相上下。但2016及2020兩次總統大選各獲56.12%及57.1%選民支持，高票當選，也在立委選舉大獲全勝，民進黨支持度也曾多次超過41%，但這些都已成昨日黃花。在年輕選民和中壯選民的轉向下，民進黨現在的執政「頭重腳輕根基淺」，而這箇中原因罄竹難書。

首先，游盈隆提到，民進黨的政黨理想性喪失殆盡；第二，執政道德光環蕩然無存；第三，與其他政黨差異日趨模糊，特別是其他黨也乏善可陳的時候；第四，民間盛傳民進黨人貪污腐化、貪得無厭、特權橫行、黑金掛勾、學倫性騒案件層出不窮、幾乎無惡不作等等，皆重創政黨形象。當政黨形象嚴重敗壞，重建良好政黨形象，無疑是民進黨當務之急。

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