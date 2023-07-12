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側記／同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

▲▼ 侯友宜、郭台銘在台東見面 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜、郭台銘在台東見面 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台東報導

國民黨總統參選人侯友宜12日與鴻海創辦人郭台銘在台東見面，這是自侯友宜5月17日被徵召後，首度與郭台銘同台。兩人雖然都坐在主桌，但在主辦單位的安排下，中間隔了4個人，被喻為是「世界上最遙遠的距離」，整整45分鐘，兩人僅2次握手、2次敬酒，且均是侯主動示好，可謂是「相敬如冰」，顯然心結難解。

全國正副議長聯誼會12日在台東立麗大酒店舉辦，侯友宜先在下午5點40分左右參加正副議長座談會，6點多時則到戶外參加餐會，與侯同桌的有縣長饒慶鈴等人，眾人在簡單寒暄後入座，郭則在10分鐘過後抵達，郭侯中間相隔4人，郭熱絡與賓客握手後緩緩坐下，但並未與侯握手，但侯的目光則一直緊盯郭，一旦兩人四目相對時，侯便主動向郭合掌致意。

席間，郭台銘頻頻舉杯向同桌其他人敬酒，卻遲遲未向侯友宜敬酒，最後侯友宜只好主動向郭台銘舉杯，郭則回敬，隨後雙方在主辦單位邀請下上台與正副議長們舉杯敬酒，侯也在饒慶鈴的帶領下，主動2次向郭敬酒，並握手希望可以與郭拉進距離。最後，也因侯需要先趕飛機先行離開，他再度走到郭身旁與他握手，但並未進一步寒暄。

▲▼ 侯友宜、郭台銘在台東見面 。（圖／記者崔至雲攝）

整場兩人同框45分鐘，但雙方的對話僅止於上台致詞，侯說，與郭「好久不見」，從5月17日以後的2個月，他透過各種形式約郭董事長見面，均不得其門而入，感謝因台東人熱情才有機會碰到郭；郭則說，今天「巧遇」侯，好久不見，接著讚侯帶領新北井井有條、蒸蒸日上，要大家給侯鼓掌。

此外，從現場人氣來看，侯抵達現場時可能因為先前已與議長們進行座談，入座前沒有太多人上前寒暄，但郭台銘才一下車，就湧上眾多媒體，也有議長擠上前握手致意，把現場擠得水泄不通，侯離場後郭台銘逐桌敬酒時，有支持者高喊出「總統好、選總統」等話語，兩人人氣相較之下，相差甚巨。

▲▼ 郭台銘遇支持者合影 。（圖／記者崔至雲攝）

近侯人士表示，今日侯陣營其實一直不確定到底會不會與郭台銘見到面，但是侯其實早已做足要見到郭的準備，希望能在見面時展現最大的誠意。在今日雙方見面的過程中，侯也多次釋出善意，不管是眼神交會，或是握手、敬酒，就是希望雙方能將心結解開，更希望靠侯友宜自己的誠意，獲得郭台銘的理解。

藍營人士指出，從雙方致詞中可以感覺出來，侯友宜提到一直想約郭卻「不得其門而入」，以及關公兄弟「重承諾」，除了公開向郭示好，也是暗示郭曾說過要支持他選總統；但郭卻是稱讚侯友宜把新北治理很好，似乎是認為侯待在新北就好，較勁意味十足，雙方檯面上看起來平和，但言詞處處有機鋒，可見兩人心結依舊未解。
 

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