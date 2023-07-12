　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱炒店訂位到9月！老闆認虧「堅持停業」　哽咽曝真正關店原因

記者閔文昱／綜合報導

27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，留下1星負評，引發「白飯之亂」，而熱炒店老闆今（12日）也宣布，將在7/16（日）起無限期暫停營業， 今日開始則不再接受任何形式來店的客人，僅提供原本訂位客人用餐。他坦言，其實訂位已到8、9月，「但我不這樣做（暫停營業），事件不會落幕」，希望各界別在傷害下去。

隨著事件持續發酵，熱炒店12日也透過粉專「大道創意宴會館」發布停業公告，表示近期引發的事件造成社會資源浪費，且網路上的言論導致學生受到直接及間接傷害，在此對學生們、社會大眾致上最深的歉意。為此，熱炒店將於16日起無限期暫停營業，直到整起事件告一個段落。

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「大道創意料理快炒」宣布暫停營業。（圖／翻攝自Google）

熱炒店王姓老闆今受訪時表示，對於造成社會大眾的恐慌，他願意向學校、學生慎重道歉，雙方也都承受了很多輿論壓力，希望事件能盡快平息落幕。他也強調，所有的論述，他都是經過監視器、員工轉述來了解，有些部份與學生說法有很大出入，但卻沒有管道求證，事到如今他也已不想追究，「我道歉、我承受，希望社會不要再互相攻擊。」

王老闆坦言，事發後並不覺得委屈，但被霸凌真的是很恐怖的一件事，網友們甚至把10幾年前他家中的變故挖出，讓他一度哽咽「什麼都挖，15年了，我心情好不容易平復，你挖這個幹嘛呢？那些事情跟現在的事情有什麼絕對關聯嗎？我不懂欸。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

王老闆強調，學生並沒有錯，只是一時衝動，「白飯沒有讓他們吃飽，這是店家的問題」，雙方是因為認知不同，他又沒求證管道，才會造成誤解，接下來他已決定16日起暫時停業，在那之前他只希望把原先有訂位的客人順利做完結束就好，至於8、9月的訂位客，他也致歉「我有我的壓力，希望先讓事情落幕」。

王老闆最後也苦笑道，開店6、7年來，曾想過無數可能會遇到的問題，像是服務不周到、東西不乾淨或是客人喝醉起衝突等，「但我還真沒想過白飯的問題會把事情鬧得那麼大。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
兄弟選5人最少！領隊解釋考量
熱炒店老闆「堅持停業」　哽咽曝真正關店原因
北科資財營「臉書關閉了」！2萬憤怒留言灌爆　系主任也刪文
泰山恐面臨嚴重財務危機
他背痛「檢查都正常」！醫一看身體嚇傻　2天就過世了
找到「人類世」證據！　科學家：地球生物學已巨變

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱炒店訂位到9月！老闆認虧「堅持停業」　哽咽曝真正關店原因

北科資財營「臉書關閉了」！2萬憤怒留言灌爆　系主任也刪文

「劇場手譯」讓聽障、聾人無障礙欣賞！替無聲世界打開劇場大門

三立、民視換照案通過　首例附加附款要求政論節目「設專職編審」

火車車廂也成表演空間！「台北藝穗節」集結135組團隊590場演出

白飯之亂熱炒店停業！北科學生發6點聲明「還原真相」同校生力挺

熱炒店停業學生也慘了！律師嘆「沒有贏家」　4件事要北科生記住

登革熱從南部燒到台中！疫情發生快1個月「本土病例已破300例」

餐廳曝1神招「專防白飯之亂」客人付錢還會爽　眾人推爆：根本典範

快訊／看你對幾題！　分科測驗生物科解答出爐　

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

用廢紙片做假壁虎貼牆壁！　2橘貓定格觀察、玩一下午

吃貨達人初嘗「清蒸藤壺」　拿鉗子撬開吃：味道像蟹肉

熱炒店訂位到9月！老闆認虧「堅持停業」　哽咽曝真正關店原因

北科資財營「臉書關閉了」！2萬憤怒留言灌爆　系主任也刪文

「劇場手譯」讓聽障、聾人無障礙欣賞！替無聲世界打開劇場大門

三立、民視換照案通過　首例附加附款要求政論節目「設專職編審」

火車車廂也成表演空間！「台北藝穗節」集結135組團隊590場演出

白飯之亂熱炒店停業！北科學生發6點聲明「還原真相」同校生力挺

熱炒店停業學生也慘了！律師嘆「沒有贏家」　4件事要北科生記住

登革熱從南部燒到台中！疫情發生快1個月「本土病例已破300例」

餐廳曝1神招「專防白飯之亂」客人付錢還會爽　眾人推爆：根本典範

快訊／看你對幾題！　分科測驗生物科解答出爐　

提前被樂天桃猿選到　邱鑫：要跟表哥林智平學盜壘

打造出催眠神曲！The Album Leaf十月來台　「樂團編制」專場開唱

AI繪圖全台縣市擬人化網友狂讚　笑虧高雄「幸浮城市」作者：真的沒有要臭QQ

基輔連續2晚遭空襲　烏軍一整夜擊落「11架俄無人機」

北約峰會關注「台海議題」：今日烏克蘭　明日可能在亞洲發生

爸媽別再玩「拉手盪鞦韆」！他驚吐後果：超危險　日常3動作小心

男歌手拍MV直接全裸脫了！　自爆：我真的不喜歡穿衣服

快訊／彰化河濱路大火　台74線目睹火光濃煙

美國6月CPI年增3%　創2021年以來新低

熱炒店訂位到9月！老闆認虧「堅持停業」　哽咽曝真正關店原因

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

生活熱門新聞

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

「免費白飯」好意變調　咖哩店：沒義務讓大家吃到飽

小孩超商摔破牛奶！家長拒賠嗆：在台北不用付錢

有感白飯之亂！同行秒改1碗10元：也被罵怕了

成大教授「果汁機倒金魚」實驗　高一生嚇哭

要見準婆婆！她看照片驚見國中「夢魘」崩潰

白飯之亂懶人包！粉專4疑點控：老闆從頭到尾唬爛

更多熱門

相關新聞

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「白飯之亂」持續延燒，如今熱炒店老闆宣布將無限期停業，消息讓挺店家的網友相當不滿，負評灌爆北科大資財營的臉書粉絲團，留言數飆升到逼近2萬，大罵學生們「搞到人家停業，開心沒、吃飽沒」。對此，資財營學生12日晚間疑似不堪壓力，已經把粉絲團關閉。

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

餐廳曝1招防白飯之亂　網讚典範

餐廳曝1招防白飯之亂　網讚典範

美女醫評白飯之亂： 讓年輕人了解現實

美女醫評白飯之亂： 讓年輕人了解現實

關鍵字：

熱炒店北科大白飯之亂

讀者迴響

熱門新聞

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面