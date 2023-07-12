熱炒店訂位到9月！老闆認虧「堅持停業」　哽咽曝真正關店原因

記者閔文昱／綜合報導

27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，留下1星負評，引發「白飯之亂」，而熱炒店老闆今（12日）也宣布，將在7/16（日）起無限期暫停營業， 今日開始則不再接受任何形式來店的客人，僅提供原本訂位客人用餐。他坦言，其實訂位已到8、9月，「但我不這樣做（暫停營業），事件不會落幕」，希望各界別在傷害下去。

隨著事件持續發酵，熱炒店12日也透過粉專「大道創意宴會館」發布停業公告，表示近期引發的事件造成社會資源浪費，且網路上的言論導致學生受到直接及間接傷害，在此對學生們、社會大眾致上最深的歉意。為此，熱炒店將於16日起無限期暫停營業，直到整起事件告一個段落。

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▲「大道創意料理快炒」宣布暫停營業。（圖／翻攝自Google）

熱炒店王姓老闆今受訪時表示，對於造成社會大眾的恐慌，他願意向學校、學生慎重道歉，雙方也都承受了很多輿論壓力，希望事件能盡快平息落幕。他也強調，所有的論述，他都是經過監視器、員工轉述來了解，有些部份與學生說法有很大出入，但卻沒有管道求證，事到如今他也已不想追究，「我道歉、我承受，希望社會不要再互相攻擊。」

王老闆坦言，事發後並不覺得委屈，但被霸凌真的是很恐怖的一件事，網友們甚至把10幾年前他家中的變故挖出，讓他一度哽咽「什麼都挖，15年了，我心情好不容易平復，你挖這個幹嘛呢？那些事情跟現在的事情有什麼絕對關聯嗎？我不懂欸。」

▲老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

王老闆強調，學生並沒有錯，只是一時衝動，「白飯沒有讓他們吃飽，這是店家的問題」，雙方是因為認知不同，他又沒求證管道，才會造成誤解，接下來他已決定16日起暫時停業，在那之前他只希望把原先有訂位的客人順利做完結束就好，至於8、9月的訂位客，他也致歉「我有我的壓力，希望先讓事情落幕」。

王老闆最後也苦笑道，開店6、7年來，曾想過無數可能會遇到的問題，像是服務不周到、東西不乾淨或是客人喝醉起衝突等，「但我還真沒想過白飯的問題會把事情鬧得那麼大。」