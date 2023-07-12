熱炒店停業學生也慘了！律師嘆「沒有贏家」　4件事要北科生記住

記者閔文昱／綜合報導

北科大白飯之亂持續延燒，熱炒店老闆稍早在「大道創意宴會館」臉書粉專上公告，7/16起無限期暫停營業，待整個事件整理告一段落，引發網友熱議。對此，律師「法老王」王至德感嘆，老闆宣佈暫停營業後，事件也提升到了學生先前沒預料到，而且可能無法應付的地步，成了「沒有贏家的白飯之亂」。

王至德12日下午在臉書發文表示，白飯之亂的開始其實不過是一件認知上有落差的事件，「老闆覺得白飯是免費供應，但不是吃到飽，所以吃完了就吃完了，沒有補飯的義務；而學生覺得免費就是吃到飽，餐 廳沒讓他們吃飽不合理，因此跑去刷一星負評」，說穿了，這不過就是最常見的消費糾紛。

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▲老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

然而，事後學校雖介入道歉想要平息風波，但沒想到雙方後來的發言反而讓事情愈來愈嚴重，今天餐廳老闆又宣佈要無限期暫停營業，等於是把事情直接提升到了學生先前沒預料到，而且可能無法應付的地步。

王至德認為，停業消息一出，接下來的輿論很可能變成「惡霸學生吃完兩桶飯還刷負評逼老闆關店」，學生肯定沒料到會走到這個地步，「也不得不說餐廳老板這一步棋下得好，直接無限期暫停營業，也沒說要不要復開，也沒說什麼時候復開，反正店要關了，輿論炮火肯定不會再燒到他這裡來，多半就轉向學生的身上，不管學生說什麼，多半會招致輿論批評。」

▲「大道創意料理快炒」宣布暫停營業。（圖／翻攝自Google）

王至德感嘆，自己滿同情這批學生的，雖然他們有些不成熟的作為，值得批評，但是畢竟他們就是沒出過社會的學生，面對覺得不公義的事情，通常也還沒學會如何用適當的方式去爭取，用了不適當的方式來引發關注，後來卻被各種炎上，恐怕都不是一開始刷一星負評的同學所期望或是預料到的。

不過，王至德也說道，社會就是這樣，「不會等你準備好才找你，你只能在事情找上你的時候，學習怎麼樣去面對」，因此他也希望這批學生可以從這次的經驗中學習到以下4件事情：

一、上網刷負評、討拍都不會是你在現實世界裡可以用來爭取想要得到的東西的手段。

二、人與人之間的認知本來就是會有落差，人生的重點不是在認知有沒有落差（因為有落差才是正常的），而是在有落差的時候該如何處理。

三、網路評論適當就好，評論的目的是讓其他人有一個客觀的評價可以參考，而不是讓你拿來當作報復的手段。

四、免費供應不代表是可以用到爽、吃到飽，下次找標謗吃到飽的店比較好。