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《木曜4》爆出「集體離職」...例行直播連停2周！　粉絲傻眼

▲▼品子早就開始參與木曜4的錄影。（圖／邰智源IG） 

▲以往每週四的直播是木曜4跟粉絲之間約定的時間。（圖／邰智源IG）

記者許凱彰／台北報導

知名YouTube頻道《木曜4超玩》近來被爆出幕後團隊「集體離職」的消息，而原本在周四的例行性直播，也疑似因為人員離職的緣故，連續停播兩周，消息一出，粉絲紛紛議論，臆測是不是真的出事了。

木曜4爆出一連串關鍵人物離開的訊息，先是製作人阿良先是在6月底公開因個人規劃到日本留學，再來是北美洲行回台後有2位工作人員「被離職」。除此之外，在得知有同事被資遣後，其餘的人也紛紛向公司提出離職的申請。

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木曜4所屬的隨身遊戲股份有限公司老闆Eric接受東森新媒體ETtoday記者訪問時提到，木曜4已經製作邁入第9年，節目做久了選擇離職，能夠理解。說到木曜4未來的計畫，他僅說，會很有誠意把後面的節目做好，未來拍片計畫只會更多，拍攝風格上也許會有些不一樣，「以觀眾為本」，盡力做好東西給觀眾看觀賞。

▲▼木曜4超玩。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲木曜4超玩每周四的直播與正片播出，是不少粉絲每周最期待的時間。（圖／翻攝自木曜4超玩）

老闆Eric雖說「把後面的節目做好」，不過被爆出「集體離職」後，《木曜4超玩》12日下午臨時發布了停播公告，「大家好！不好意思～本周木曜正片暫停播出一周！（直播同樣暫停）」，連停2周跟粉絲互動的直播，讓粉絲感到非常傻眼。

粉絲得知消息後留言說到，「天啊，不要這樣啦」、「運動會...看樣子是涼了，感謝木曜帶給我曾經的美好，每到星期四我都會緬懷悼念四秒鐘的」、「很難想像，我一個禮拜唯一的樂趣都沒了」、「慘，好險解會員了」、「掰掰了我的4年會員，感謝您們」。不過也有粉絲幫忙打氣，「一人一票，木曜不能倒，每個都很重要。」

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