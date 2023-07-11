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獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」　幕後關鍵人都掰了

▲▼品子早就開始參與木曜4的錄影。（圖／邰智源IG）

▲木曜4百萬製作團隊驚傳集體離職。（圖／邰智源IG）

記者許凱彰／獨家報導

以《一日系列》爆紅的YouTube頻道「木曜4超玩」自開播以來創造過不少紀錄，不僅嘗試各行各業的工作辛酸，多次製作的大型企劃「木曜演唱會」、「木曜運動會」，也做出YouTube節目的差異化，至今吸引234萬粉絲關注與喜愛。節目播出9年，近期卻爆出集體離職的事件。

自2022年底解封後，「木曜4」多次前往國外拍攝，到日本各地拍攝取景，也到過馬來西亞、峇厘島，甚至是至今尚未播出接受星宇航空機票贊助的北美行，拍攝多部一日系列影片。更值得一提的是，後面也有規劃準備要前往法國做企劃。

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▲▼木曜跨界演唱會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲木曜4執行過多項「YouTube首創」的節目企劃。（圖／翻攝自木曜4超玩）

據了解，自木曜4團隊美洲行回台後，麥卡貝的老闆Eric私下找到製作人陳百祥商討往後節目規劃，沒想到竟是要大規模調整人事。製作人阿良先是在6月底公開「因為個人規劃」，留職停薪到日本留學，除此之外，也有多位工作人員「被離職」。

部分人員在30日被老闆約談，也收到部門資遣通知，內容包括在職期間的資遣費以及預告資遣的工資，離職日訂在7月10日；而另外幾位團隊成員是得知公司有資遣規劃後「主動提出離職」。值得一提的是，木曜4在10、11日的「一日系列」拍攝中，除了離職的員工外，竟也不見製作人陳百祥的身影，發人猜想。

木曜4超玩、麥卡貝網路電視所屬的隨身遊戲股份有限公司老闆Eric接受東森新媒體ETtoday記者訪問提到 ，木曜4超玩是很早期讓幕後人員出現在鏡頭前進行互動的節目，相關的反應也都很熱烈。針對「集體離職」的事情，老闆Eric證實團隊有多人離職，不過沒有收到陳百祥的離職申請。

▲▼品子早就開始參與木曜4的錄影。（圖／邰智源IG）

▲木曜4製作團隊感情很好。（圖／邰智源IG）

「所有決定都是最好的決定」，Eric對於員工的離開，他表示尊重，在工作過程當中，站在資方的立場，尊重底下每一個人的想法與未來規劃。

Eric提到，木曜4已經製作邁入第9年，節目做久了選擇離職，能夠理解。說到木曜4為來的計畫，他僅說，會很有誠意把後面的節目做好，未來拍片計畫只會更多，拍攝風格上也許會有些不一樣，「以觀眾為本」，盡力做好東西給觀眾看觀賞。

▼據了解，今年木曜4沒有演唱會、運動會的規劃。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲▼木曜跨界演唱會。（圖／翻攝自木曜4超玩）

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