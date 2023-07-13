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《木曜4》爆集體離職！關鍵製作人「陳百祥」沉寂2天　親曝心聲…

▲▼《木曜4》第2屆跨界演唱會。（圖／翻攝木曜4超玩）

▲木曜4製作人親曝心聲。（圖／翻攝木曜4超玩）

記者許凱彰／台北報導

知名YouTube頻道《木曜4超玩》近來被爆出幕後團隊「集體離職」的消息，木曜成功從0粉絲打拼到234萬粉絲的幕後關鍵製作人陳百祥去留也成為焦點，經過兩天，他也在IG貼出「全黑圖」，發表自己針對公司的人員調整的心聲。

陳百祥在IG中提到，木曜4團隊因為公司政策，進行重組，有人是裁員，而有些人是無法接受公司安排離職，現在的狀況是「製作團隊」都離開公司了。而陳百祥則是留職停薪。

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IG貼文曝光之後，粉絲紛紛留言表示，「沒有百祥會不習慣，我是因為您和阿公的互動才入坑的說」、「少了百祥的木曜就差一味啊」、「少了靈魂人物，就不好看了」、「完了，百祥離開，我也該同進退了」、「怎麼可以沒有百祥啦」、「沒有百祥的木曜？？？像去埃及沒有金字塔」。

▲▼木曜4製作團隊。（圖／翻攝陳百祥IG）

▲木曜4製作團隊。（圖／翻攝陳百祥IG）

陳百祥IG全文如下：

我是百祥，想針對我個人的情況還有團隊的情況跟大家回覆一下。

公司政策，進行重組，有人是裁員，有人是沒辦法接受公司的安排而離職。現狀是製作團隊都離開公司了。

非常非常感謝公司對我的慰留以及慰問，給我很大的空間，讓我留停。

據我所知，接下來的木曜將會是Eric領軍繼續努力；Eric有明確的跟我表示他會主導接下來的一日系列的拍攝，團隊所有的變遷他也都有跟主持人溝通清楚。

未來的節目細節等等，我不適合發聲。

所以，在經過了彷彿永遠這麼長的時間的思考，我也很明確的跟公司表達過現在這樣，無論是整體環境，還是我個人的狀況，最好的考量，是我跟著團隊共進退。

謝謝老闆、老闆娘、所有的團隊、最重要的是我們的觀眾，這段日子依然這樣的支持著。

在美國的外景當中，我看到了Eric跟主持人們的熱情與毅力，木曜雖然改變，但值得期待，我今後也會作為一個粉絲，繼續支持！

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