培育台南射箭運動選手　陳亭妃爭取國際標準射箭場

▲為培育台南射箭運動選手，立委陳亭妃等人爭取台南市設置國際標準射箭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市目前於土城高中、台南海事、金城國中等各級學校均有培訓選手以發展射箭運動，但卻缺乏國際標準的射箭場地，穎艾達利、李中岑等議員向立委陳亭妃建議，目前位於安平區世平五街與城平路口的漁業署所轄空地的大小，完全符合國際射箭競賽需求，盼規畫為優質完善的射箭訓練場地。

陳亭妃立委12日邀集漁業署企劃組副組長焦正清及技正陳昭伶南下至現地會勘，市議員穎艾達利、李中岑、陳怡珍、周麗津、李啟維皆到場關心，會中發現該筆漁業署土地係為觀光遊憩用地，而且漁業署也已公告是BOT的開發案，甚至有廠商表達有投資意願，所以此塊土地要變更地目可能比較困難，但是經由會中的討論盤點，發現鄰近尚有兩塊公園用地還未運用，是屬於國有財產署的財產，射箭委員會將邀集專業委員進行評估設為專業射箭訓練場地之可行性。

陳亭妃同時要求漁業署在土地尚未進行開發之前，這塊土地應盡力協助地方相關體育賽事或是活動的舉辦，當然前提必須是在不設置地上物及不影響土地使用的前提之下，全力支援。

穎艾達利議員、李中岑議員指出，國際射箭競賽場地需求70至90米遠距，空地現況不僅符合條件，也可彈性規劃運用於原住民傳統射箭，只需要15米的距離即可。現台南市缺乏專業的射箭訓練場地，建議市府透過多元規劃以提供優質完善的射箭訓練場地。

陳亭妃則表示，射箭是台南的運動強項，台南射箭隊屢創佳績，但台南市目前卻沒有射箭場地，對選手來說十分灰心。她強調，地方有體育用地發展需求，要求中央漁業署盡力配合，在土地尚未撥用之前，盡力協助地方辦理國際射箭賽事，為台南體育發展挹注一份力。