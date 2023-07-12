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台南勞工局守護希望家園　打造安全安心健康職場

▲台南市勞工局在台灣中油公司天然氣事業部南區營業處，辦理源「氣滿滿安衛家族」教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局在台灣中油公司天然氣事業部南區營業處，辦理源「氣滿滿安衛家族」教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局在台灣中油公司天然氣事業部南區營業處，辦理源「氣滿滿安衛家族」教育訓練，中油天然氣事業部南區營業處於2018年成立「源氣滿滿安衛家族」，作為核心企業擔任家族「領頭羊」，以「大廠帶小廠」的方式來協助家族成員改善工作環境。

透過「母雞」帶領「小雞」，來維護職場安全健康，建立更完善的職業安全衛生體系，以保障每位工作者的安全與健康；王鑫基局長表示，勞工局為達成偉哲市長打造希望家園之施政理念，積極輔導各事業單位進行自主職業安全衛生管理，目前已成立37個安衛家族，超過8百家事業單位參與，以大廠帶小廠的方式，形塑出本市職業安全衛生文化，保障勞工安全與健康。

勞工局為呼應現代重視職業安全與健康促進的趨勢，邀請台南市衛生局及南區職業安全衛生中心授課，第一堂「心理健康」由張乃文講師授課，他提到壓力是現代人的共同課題，勞工朋友須注重心理健康，除透過1925、1980等服務專線進行心理諮詢，亦可直接找心理諮商所尋求專業諮商。

第二堂「職災案例講習」由南區職安中心林棓司副主任講授，林副主任首先說明2022年常發生的職災種類，其中以墜落災害比例最高，占比約58％（其中46％為製造業、12％為營造業），說明了不分作業類別，對於開口處作業的安全，都是要做好墜落危害預防，並且他透過新聞職災案例解說，進一步提醒學員安全衛生的重要性及新法令修正，最後也不斷提醒雇主應提供安全環境，才能讓員工安穩上班，平平安安下班。

▲台南市勞工局在台灣中油公司天然氣事業部南區營業處，辦理源「氣滿滿安衛家族」教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，現今社會的壓力極大，透過今日課程說明希望勞工朋友可藉由相關資源去強化心理健康，希望透過本次教育訓練，讓家族成員們吸收職場健康管理與促進的相關知識，且希望家族成員們受過訓練後，都可以將課程上所學到的知識運用在職場上，以達到職場安全健康之目的。

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