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社會 社會焦點 保障人權

疑藏鏡人曝光！台南「狀元」命案重大進展　警再帶回1人秘密偵訊

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南綽號「狀元」的任姓男子，9日遭人擄走虐打，再被丟包於永康奇美醫院急診室前，經急救仍宣告不治。警方10日將28歲陳姓主嫌等5男1女查緝到案，其中3人為證人，為追查拍攝凌虐影片者，以及是否還有其他幕後主嫌及共犯，檢警專案小組今(12日)秘密傳喚1名楊姓男子進行偵訊，進一步釐清犯案動機，以及他是否為幕後主謀。

任男7月9日深夜11時55分許遭人丟包在永康奇美醫院急診室門口，當時他全身是傷，經醫護人員搶救仍宣告不治。據了解，47歲的任男7月8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒時，遭人毆打受傷，隨後他在臉書發文，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」；隔日下午3時許他外出與朋友飲酒，晚間7時許前往東區某燒烤店飲酒，晚上10時許就在燒烤店遭人押走。

▲▼ 台南男子在網路嗆聲，遭圍毆丟包急診室身亡。（圖／民眾提供）

▲ 台南男子在網路嗆聲，遭圍毆丟包急診室身亡。（圖／民眾提供）

警方調查發現，任男7月9日深夜10時許在台南市東區醉天地海產店遭押走，接著被帶到安南區四草茶行毆打凌虐。警方10日傍晚6時許持搜索票前往茶行，扣得8把長短槍、棍棒7支、刀子1把等證物，其中扣案棍棒疑似作案工具，並帶回陳姓主嫌（男、28歲）、謝姓犯嫌（男、20歲）、張姓犯嫌（男、23歲）、陳姓女子（20歲）、蔡姓嫌犯（男、26 歲）、黃姓嫌犯（男、26歲）等6人，全案11日依殺人罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦。

至於為何帶人痛毆任男，陳嫌供稱，是因為不滿遭嗆聲，所以想要教訓一下對方，沒想到鬧出人命。此外，由於網路上流傳著任男遭凌虐的影片，整起事件不排除還有幕後藏鏡人，檢警將持續追查幕後之人、拍下凌虐影片的人以及犯案動機，釐清雙方之間是否有利益糾紛，早日還給家屬一個公道。

▲47歲任姓男子遭人從東區某燒烤店，押往安南區四草1處茶行持棍棒凌虐毆打致死，警方緝獲6名涉案人，起獲槍枝、棍棒一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲47歲歲任姓男子遭人持棍棒凌虐毆打致死，台南地檢署聲押禁見涉嫌主嫌陳、張2人獲准。（圖／記者林悅翻攝）

永康分局11日原本將陳嫌等6人以犯嫌移送台南地檢署，檢察官偵訊後認為除陳、張、謝等3嫌外，其他3人涉案程度不足以列被告，指示該3人列為證人，訊後不隨案移送，檢察官向台南地院聲押禁見主嫌陳、張2人獲准，另名謝姓犯嫌則飭回。

永康分局今天另傳喚1名楊男進行偵訊，進一步釐清案情及追查楊男是否為幕後主使，不過楊男避重就輕，偵訊後移送台南地檢署由檢察官複訊。

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