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快訊／台南「狀元」遭活活打死丟包醫院　2嫌收押禁見

▲47歲歲任姓男子遭人持棍棒凌虐毆打致死，台南地檢署聲押禁見涉嫌主嫌陳、張2人獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲47歲歲任姓男子遭人持棍棒凌虐毆打致死，台南地檢署聲押禁見涉嫌主嫌陳、張2人獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

47歲任姓男子（綽號狀元）7月9日深夜被人丟包在台南永康奇美醫院急診室前，人無生命跡象，經醫院急救仍不治身亡，永康分局報請檢察官指揮偵辦，並循線將陳姓主嫌等5男1女等6人傳喚到案，其中陳嫌3人依殺人等罪嫌移送檢察官複訊，檢察官11日複訊後台南地院聲押陳、張2嫌，12日上午台南地院裁定羈押禁見，另謝嫌飭回。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍12日上午8時30分許指出，有關永康分局移送28歲陳姓主嫌等人到案，經檢察官複訊後，向台南地院聲押禁見陳、張2嫌，經台南地院羈押庭裁定陳、張2嫌羈押、禁見獲准，另謝嫌則飭回。

永康分局在7月9日深夜11時55分許據報，47歲任姓男子遭人丟包永康奇美醫院急診室門口，經醫師搶救診斷到院前已死亡，急救無效身亡，永康分局警方獲報後立即組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮，經追查本案發生地牽涉多個處所，警方展開漏夜調閱相關監視器影像資料與查訪工作，鎖定多位涉案特定對象及交通工具，積極查緝歸案以釐清案情。

▲47歲歲任姓男子遭人持棍棒凌虐毆打致死，台南地檢署聲押禁見涉嫌主嫌陳、張2人獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經專案小組調查與比對相關監視器，發現任姓死者於9日深夜10時許，在台南市東區醉天地海產店遭人押走，並帶往安南區四草茶行刑求毆打後，送至奇美醫院搶救不治。專案小組前往調閱東區醉天地海產店，店家老闆聲稱監視器損壞，專案小組人員透過外圍監視器比對海產店與四草茶行兩地來回車輛分析比對出，其中1輛自小客車即為死者生前遭強押至四草茶行所搭乘車輛，另分析比對網路流傳影像，發現任姓死者生前遭毆打凌虐現場疑似為四草茶行招待所，警方於10日晚上6時許，持台南地院核發搜索票前往執行搜索並採證，於現場扣得8把長短槍、棍棒7支、刀子1把等證物，其中扣案棍棒疑似作案工具。

▲47歲歲任姓男子遭人持棍棒凌虐毆打致死，台南地檢署聲押禁見涉嫌主嫌陳、張2人獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7月10日深夜10時許，警方陸續搜索拘提帶回涉案陳姓主嫌（28歲）、謝姓犯嫌（20歲）、張姓犯嫌（23歲）、陳姓女子（20歲）、蔡姓男子（26 歲）、黃姓男子（26歲）等5男1女6人到案，全案於11日依殺人罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦，檢察複訊後以殺人罪嫌重大，所涉為本刑5年以上之重罪，且有逃亡串證之虞向台南地院聲押禁見陳、張2嫌，台南地院漏夜召開押庭，12日上午裁定陳、張2名犯嫌羈押禁見。

▲47歲歲任姓男子遭人持棍棒凌虐毆打致死，台南地檢署聲押禁見涉嫌主嫌陳、張2人獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，涉案主嫌陳姓犯嫌表示，帶人痛毆任男是因不滿遭任男嗆聲，原本只是想要教訓一下死者，沒想到鬧出人命，所以才會將死者送往醫院丟包讓醫院急救。永康分局長長甘炎民表示，本案是否有其他幕後主嫌及共犯、拍攝凌虐影片之犯嫌，及確實作案動機，警方仍會持續擴大偵辦查緝，勿枉勿縱。

▲47歲歲任姓男子遭人持棍棒凌虐毆打致死，台南地檢署聲押禁見涉嫌主嫌陳、張2人獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，永康分局11日原本將陳嫌等6人以犯嫌移送台南地檢署，惟檢察官認為除陳、張、謝等3嫌外，其他3人涉案程度不足以列被告，指示該3人列為證人，訊後不隨案移送，檢察官向台南地院聲押禁見主嫌陳、張2人，另名謝姓犯嫌則飭回。

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