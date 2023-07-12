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竹市社福卡服務再升級　8／1起持敬老愛心卡可搭乘火車

▲新竹市社福卡8月1日起將再擴大開放搭乘台鐵。（圖／記者李朝煌攝）

▲新竹市社福卡8月1日起將再擴大開放搭乘台鐵。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵長者及身障朋友走出戶外、多運動、多參加活動，新竹市府核發給長輩敬老卡與身障者的愛心卡（簡稱社福卡），每月補助600點，可搭乘公車客運、敬老愛心計程車，及使用國民運動中心與公立游泳池，8月1日起將再擴大開放搭乘台鐵，讓本市使用社福卡的市民生活更便利、樂活在新竹。

新竹市長高虹安表示，市府積極落實市府十大施政策略，上任以來責成社會處將社福卡的使用項目擴充更多元，讓長輩及身障朋友都能充分使用社福卡的便利。繼7月1日社福卡使用新增新竹市國民運動中心的場地租借服務後，112年8月1日起，持新竹市政府所核發的社福卡民眾，可在新竹市及新竹縣任一個火車站，從專用通道進站或出站，無須另行購票，未來在今(112)年底前也將開放敬老卡可使用於農會消費及搭乘國道客運，以鼓勵長輩與身障朋友多走出門。

新竹市社會處長黃佳婷表示，新竹市社福卡票價計算規則為起、訖站其中一站須為新竹市或新竹縣車站，每次單趟補助上限為社福點數50點（1點即1元）。超過本府單趟次補助點數或當月累計超出每月補助點數時，依實際搭乘區間計價並扣除補助點數後，由持卡者電子錢包支付。社福卡可搭乘的車種，除了觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）之外，其餘車種則不限搭乘，但如搭乘對號列車不另行劃座（也就是沒有固定座位）。

社會處提醒，持有本市社福卡的市民，社福卡限本人使用，並應配合驗票人員查驗身份證件。如持有本市社福卡市民在車站碰到使用問題可洽詢車站服務人員或是撥打客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）：0800-765-888（限市話）02-2191-0096（市話、手機）

交通處表示，另關於桃竹竹苗「生活圈通勤月票」方案，交通部公路總局在6月21日召開「桃竹竹苗生活圈通勤月票」審查會議，市府因無法確定何時可收到會議紀錄，且為爭取市民權益，市府自行紀錄審查意見並在7月5日已先修正再速提中央進行審查，盼交通部儘速召開第2次審查會議。

交通處補充說明，在7月6日已接獲交通部公路總局會議紀錄及審查意見，並在7月11日將修正計畫書速送交通部公路總局審查，盼交通部儘速審查及核定、及早上路實施。

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