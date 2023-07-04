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竹市暑期青年返鄉服務志工隊授證　用愛點亮家鄉

▲青年志工代表接受市長授旗。（圖／新竹市政府提供）

▲青年志工代表接受市長授旗。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵青年從事志願服務，新竹市政府與新竹市至愛服務協會今(4)日為「112年暑期青年返鄉服務志工隊」舉行宣誓、授證及授旗儀式，新竹市長高虹安親自見證202位青年齊聲發願，用愛點亮希望，並於7月7日至9日為100位弱勢兒童辦理3天2夜的「弱勢兒童我陪伴：村野兒童夏令營」。

高虹安表示，市府團隊以青年活力、幸福友善為安居科技城十大施政策略之一，青年擁有無窮的可能與創造力，也是城市創新的驅動者，青年志工這股持續的愛與活力，是推動市府進步不可或缺的力量。

高虹安分享，在場有一位香山高中的徐以軒同學，曾經參加過6次的村野營隊，讓青年志工的哥哥姐姐陪伴她成長，而這次她成為了服務者的角色，一棒接一棒，讓這愛的種子傳遞下去。高市長也特別感謝新竹市至愛服務協會33年來致力青年志工服務，讓青年學習到用愛點亮希望，並肯定202位熱血青年展現活力、樂意服務桑梓，將愛種子傳遞下去，為家鄉盡一份心力。

「不僅要讓自己好，也要讓別人好」新竹市至愛服務協會名譽理事長陳啓源表示，感謝傅正泰老師長期以來在服務性社團活動上引領同學，將推己及人的精神傳遞下去，並祝福在座孩子在求學道路上前途一片光明。

新竹市至愛服務協會創會長傅正泰表示，村野兒童夏令營從民國79年開始舉辦，針對弱勢兒童辦理了33屆的營隊，共有5,012位兒童受惠，今(112)年青年們亦將於暑期展現活力，以實際行動展現青年的愛與熱忱，為100位弱勢孩童提供一個平等參與親近大自然與知性的體驗營隊，激發潛能及培養自信，促進和諧友善人際關係。

新竹市至愛服務協會指出，202位的青年學子，都是高中以上的學生，因表現優異持續被遴選為營隊幹部，至今已第6年回來擔任的副營主任有2人，分別是就讀國立臺灣大學護理學系何孟軒、文化大學教育學系莊喬宇；第5年回來擔任督導的4位，包含讀文化大學社福學系鄭宇凱、屏東科技大學環工系劉昱萱、世新大學公共關係暨廣告學系葉羽秦、逢甲大學企業管理學系溫佳穎，他們成為返鄉服務隊的中流砥柱，更肩負帶領新兵的使命，對營隊早已植入深厚的情感，更希望透過活動將服務的精神傳承給新的青年志工。

社會處表示，每年約有200位暑期青年志工返鄉服務，為培養青年志工認識新竹市家鄉這塊土地，透過事前培訓課程到實際服務，將愛傳遞給弱勢兒童，營隊所有的活動內容皆由返鄉青年志工發揮巧思規劃設計，未來一年也會陪伴孩童課後輔導，到宅協助環境清潔，熱心奉獻的情操堪為現代青年學子的楷模，未來將積極推動青年志工創新與媒合相關資源，為青年世代打造更開闊的未來！

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