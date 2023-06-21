大手牽小手來「七桃」 新竹市社福中心和您熱烈一夏

▲香山區社福中心111年騎來香山態歡喜親子活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市社會福利服務中心暑期親子活動豐富有趣、精彩可期，歡迎市民朋友大手牽小手一起來「七桃」！活動包含親子手作DIY、親子講座、青少年彩妝、攝影課程、戶外電影院及社福宣導市集等，盼讓本市的兒童、少年及社區民眾，渡過一個有趣又有意義的暑假。

新竹市長高虹安表示，新竹市是全國最年輕的城市之一，新竹市14歲以下人比例為全國最高，市府致力營造親子友善環境，也加速推動「0-6歲市府養」社福政策，希冀減輕市民育兒負擔。在即將來臨的暑假，市府亦安排諸多適合親子休閒之活動讓本市成為老幼共好的幸福城市。

社會處長黃佳婷表示，本市社會福利服務中心提供民眾福利諮詢及脆弱家庭個案管理服務，並定期辦理社區預防宣導活動，從暑期開始持續到下半年度，已規劃多元豐富的活動，其中，東區社福中心以多元福利串聯夠力為主題，在7月12日及7月15日辦理「一起找到新方向」社區宣導親子烘豆DIY，在8月19日及9月2日辦理「打開親子之鑰」親子講座；北區社福中心7月21日辦理的「魚你CAKE在一起」脆弱家庭親子活動，滿足弱勢家庭的親子休閒需求並提供單日居家照顧服務；香山區社福中心在7月30日及10月28日辦理「與你『香』遇 讓愛飛翔」多肉蠟燭杯親子手作活動。

社會處說明，另有適合青少年的「人生影家」攝影課程，以及「當一個不玩美的人」彩妝課程將在7、8月辦理，盼透過攝影及彩妝課程提供青少年正向休閒經驗，提升青少年整體自我認知及自信心，進而增進與他人正向互動關係。

此外，不僅是室內靜態知性的系列活動，7月22日將在孔廟廣場辦理社福宣導市集，結合各項社會福利服務單位辦理設攤宣導，傳遞予民眾社福觀念，8月19日在頂福里市民活動中心旁廣場辦理「星空下『香』遇」戶外電影院，挑選迪士尼電影「青春養成記」，電影播放前亦邀請在地社區及民間單位提供社福宣導，讓香山在地民眾可以就近獲得福利諮詢，現場也會邀請菲力哥哥進行魔術表演，讓孩子們都可以留下一個印象深刻的暑期回憶。

夏日炎炎，除了長途奔波到外地旅遊，也歡迎踴躍報名本市各區社會福利服務中心所辦理之暑期活動，相關活動訊息請至社會處網站(網址: https://reurl.cc/GAA6ZW)，期待帶給市民朋友一整個夏天的熱鬧回憶。