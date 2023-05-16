竹市敬老愛心卡升級　7／1起新增運動中心場地租借服務

▲新竹市敬老愛心卡升級 ，7/1起新增運動中心場地租借服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵長者們走出戶外、多運動、多參加活動，照顧長輩與身障朋友的運動需求，新竹市長高虹安宣布，今年7月1日起敬老卡及愛心卡擴大使用範圍，除了既有服務外，將再增加新竹市國民運動中心的場地租借服務，包含籃球場、羽球場、桌球室及排球場等場館租借，市府歡迎長輩們相揪親朋好友到運動中心游泳、健身、打球，一起健康樂活。

高市長表示，市府用心照顧各個年齡層，敬老愛心卡目前可用於新竹市立新科國民運動中心、竹光國民運動中心的體適能館及游泳池，為鼓勵長輩們踴躍運動，推廣本市運動風氣，新竹市7月1日起將升級敬老愛心卡適用範圍，長輩們皆可透過敬老愛心卡進行運動中心場地租借，藉由多元化場地租借服務，讓每位長者更加健康、樂活又安心，未來市府也會持續推動各項福利政策，照顧每位市民，逐步打造市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的五心幸福城市。

社會處長黃佳婷說明，市府核發予長輩的敬老卡與身障者的愛心卡，每月補助600點，可使用搭乘公車客運、國民運動中心及游泳池，以及搭乘敬老愛心計程車。今年7月1日起民眾持敬老卡使用新科國民運動中心及竹光國民運動中心的籃球場、羽球場、桌球室、排球場，每小時可補助100點，若點數不足可利用卡片儲值現金扣款，或是改支付現金。希望透過更多福利，提供長輩更大的方便。

「跟好朋友作伙運動真開心！」王阿姨今年83歲，熱愛運動且最喜歡用敬老愛心卡搭計程車到處遊玩，聽到敬老愛心卡將可以使用國民運動中心場地租借，開心地說：「以後就可以和朋友用敬老卡一起搭計程車到運動中心，還能體驗到各種不同的運動類型，真的非常方便！」

社會處說明，設籍新竹市年滿65歲以上長者發放敬老卡電子票卡；設籍且居住本市領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每月補助600點（1點即1元），月底如無使用完畢，不能累積到次月。

社會處表示，若長輩或身障朋友需要查詢卡片內點數，可至本市各區區公所查詢，或去電並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢；另外民眾也可上悠遊卡公司網站查詢，相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352657。