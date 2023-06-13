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竹市無障礙微旅行開跑　7條路線陪伴身障朋友玩遍大新竹

▲7條友善無障礙旅遊路線。（圖／新竹市政府提供）

▲7條友善無障礙旅遊路線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著疫情解封回歸正常生活，開始迎接旅遊人潮，今年本市「無障礙微旅行」規劃7條友善無障礙旅遊路線，讓身障者及照顧者可以一起走出家門感受出遊的樂趣，並且期盼透過無障礙微旅行持續推廣共融生活，讓身障朋友不受環境限制的自在悠遊，創造美好回憶。

新竹市長高虹安表示，市府的無障礙微旅行，至今已服務831位身障者及照顧者，為落實身心障礙六大平權，量身規劃無障礙且安心舒適的行程，旅程中也搭配經驗充足的多扶管家及專車到府接送，讓身障者不必擔心被環境、交通及無障礙設施等因素受限，可以放心出遊不受拘束。

社會處長黃佳婷表示，這次除了大家熟悉的新竹市立動物園、青草湖及新竹眷村博物館外，也規劃新城風糖休閒園區、寶二水庫等景點，讓身障者與照顧者一起出門散心，體驗大新竹地區的多元文化，今年規劃100位名額，邀請身障朋友把握機會報名。

阿雙是自閉症的身障青年，平時媽媽帶阿雙參加活動，活動多以身障者為主角設計的，活動中仍要肩負照顧者的角色及責任，去年參加無障礙微旅行的活動，媽媽感受到自己也能成為主角，尤其在園藝活動時，阿雙在園藝治療師的帶領下，可以專注製作自己的盆栽，也讓媽媽放下照顧者的身分，獲得喘息。

社會處表示，今（112）年無障礙微旅行首發團將於6月28日開跑，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明，且未曾參加過「無障礙微旅行」的身障朋友皆可免費參加；詳細的行程可參考「新竹市無障礙微旅行－讓我帶你去走走」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/tourgether.tw/)，歡迎民眾報名參加！

詳細行程資訊請參考報名網址（http://tourgether.weebly.com/），報名電話：多扶旅行社股份有限公司企劃專員02-89310123，或聯絡社會處身心障礙福利科陳奕安社工員03-5351560。

●112年無障礙微旅行7條路線
【甘心健康路線】新城風糖休閒園區－寶二水庫－新竹眷村博物館
【湖光鐵道路線】峨嵋湖環湖步道－沽月日光－槺榔驛－新竹市玻工館
【老派浪漫路線】合興車站－在地特色美食－內灣老街/內灣吊橋－新竹眷村博物館
【閃亮動物路線】新竹市立動物園－在地特色美食－北埔老街－新竹市玻工館
【人文懷舊路線】獅山遊客中心－在地特色美食－北埔老街－新竹眷村博物館
【好客手作路線】青草湖－進益文化會館－好客文創園區－新竹市玻工館
【田園好柿路線】老鍋農莊－在地特色美食－金漢柿餅－槺榔驛（搭配柿餅季節，預計9月出團）

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