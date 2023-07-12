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北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網出征飯桶系：搞到員工失業，爽了吧

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲學生與老闆PO出和解照，如今店家宣布16日起暫停營業。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

網搜小組／劉維榛報導

27位北科大學生鬧出「白飯之亂」，網路上有正反聲浪，然而稍早「大道創意料理快炒」老闆公告道歉，且宣布16日起無限期暫停營業，再度引爆高度討論，一票網友灌爆「北科資財營」粉專，「收店了，滿意了嗎」、「為了你們沒吃飽，現在停業換員工沒飯吃」。

回顧這齣鬧劇，27位北科大學生於8日用餐，不滿白飯沒了且沒吃飽，就在Google評論上留下1星評價。事後老闆直言被刷整排1星評論太惡意了；學生則發布聲明並回到熱炒店道歉。本來「北科資材營」粉專已貼出合照以示誤會解開了，但面對網路霸凌，總召認為沒有隱忍必要，再發布影片還原7大爭議點。

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後來老闆也表示，自己接到很多罵人的電話，並在網路上貼出監視器畫面。過程中雙方一度各執一詞，不過老闆在昨（11）日則透過留言道歉，「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。

到了今（12）日，才短短5天過去，老闆透過粉專「大道創意宴會館」發布停業公告，表示近期引發的事件造成社會資源浪費，且網路上的言論造成學生直接及間接傷害，在此對學生們、社會大眾致上最深的歉意。為此，熱炒店將於16日起無限期暫停營業，直到整起事件告一個段落。

消息曝光後，網友狂湧入「北科資財營」粉專，痛批最大受害者就是員工，「把店家弄到開不下去，要無限期停業，你們爽了吧？」「員工失業...」「可以開慶功宴了，看看又是哪間倒楣的餐廳」、「把人家的店直接鬥倒，其實蠻狠的」、「你滿意了嗎？總召，店家關門了，吃不飽就搞死一家店，那些靠著那家的員工家庭生計怎麼辦」、「一個好好的熱炒店就這樣休業了，恭喜你們贏了北科飯桶系」、「我吃不到免費供應白飯，你們負責嗎」。

▼網友湧入洗板。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

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