學生留1星惹怒老闆！他曝「Google評論」重要性　踏進1星店家傻眼

▲老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）



記者施怡妏／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星，事件引發爭議，有網友表示，最近的消費糾紛，起因都是客人在Google留1星負評，店家不爽就在網路上公審，好奇「被評1星真的這麼嚴重嗎？」釣出網友分享曾去過1星店家的經驗。

有網友在PTT發文，「被評一星真的這麼嚴重嗎？」發現最近的消費糾紛，大多是客人在Google評論留1星，店家看到後一氣之下公審客人，「有的是在自己的IG公審，有的是直接找媒體來寫一篇新聞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，如果真的很介意Google評論，不如直接連絡Google客服，請對方下架，或是找其他辦法解決，為何要為這種小事情吵架，還要放在網路上讓大家討論，「被評個1星真的這麼嚴重嗎？」

貼文一出，網友表示，去沒去過的店家用餐，都會先看評論再決定是否前往，「我覺得評價滿重要的，沒吃過的店我都會看評價決定要不要去吃」、「現在去陌生店家會看Google評論的不少吧，真的有些人會看評論，被打成一星的店你敢去嗎？」「我去新餐廳前絕對會看評論，看的是老闆面對批評的反應」。

▲店家補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）



不過，有網友指出，不少店家會請客人留5星評論，額外贈送東西，「超過4.5星的，多數都是好評送東西硬刷的」、「給星之餘還要寫原因，雖然現在星星都參考用...很多都評價五星送什麼東西的」、「有料的店靠名氣、口耳相傳，沒料的店靠洗評論啊，一堆店打五星送贈品」。

就友一名網友回文分享，認為評論影響蠻大的，上個月去看牙醫，看了一下長期配合的牙醫診所評價，發現有個一星評論被放在很顯眼的地方，「內容是說亂拔老人家牙齒」，而看診當天，只有他一個患者，「完全不用等，我離開診所以前，都沒其他客人」。