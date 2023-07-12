熱炒店「7／16起無限期暫停營業」　發公告再次道歉

▲大道創意料理快炒補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。事件引發爭議，稍早「大道創意宴會館」發出停業公告，表示「7/16（日）起，無限期暫停營業，待整個事件整理告一段落」。

稍早熱炒店透過粉專「大道創意宴會館」發布停業公告，表示近期引發的事件造成社會資源浪費，且網路上的言論導致學生受到直接及間接傷害，在此對學生們、社會大眾致上最深的歉意。為此，熱炒店將於16日起無限期暫停營業，直到整起事件告一個段落。

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回顧整起事件，27位北科大學生8日到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，在Google評論上留下1星評價。事後老闆直言被刷整排1星評論太惡意了；學生則發布聲明並回到熱炒店道歉。本來「北科資材營」粉專已貼出合照以示誤會解開了，但面對網路霸凌，總召認為沒有隱忍必要，再發布影片還原7大爭議點。

後來老闆也表示自己接到很多罵人的電話，並在網路上貼出監視器畫面。過程中雙方一度各執一詞，不過老闆在昨（11）日則透過留言道歉，「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。

▲熱炒店暫停營業。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）

停業公告如下：

大道創意宴會館 因最近引發的事件造成社會資源的浪費以及事件衍生出的言論造成學生們直接與間接的傷害，在此謹向學生們暨社會大眾致上最深的歉意，為此 大道創意宴會館 謹訂於7/16(日)起無限期暫停營業待整個事件整理告一段落

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