　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱炒店「7／16起無限期暫停營業」　發公告再次道歉

▲大道創意料理快炒補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）

▲大道創意料理快炒補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）

記者曾筠淇／綜合報導

北科大「資財營」27位學生8日至熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。事件引發爭議，稍早「大道創意宴會館」發出停業公告，表示「7/16（日）起，無限期暫停營業，待整個事件整理告一段落」。

稍早熱炒店透過粉專「大道創意宴會館」發布停業公告，表示近期引發的事件造成社會資源浪費，且網路上的言論導致學生受到直接及間接傷害，在此對學生們、社會大眾致上最深的歉意。為此，熱炒店將於16日起無限期暫停營業，直到整起事件告一個段落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧整起事件，27位北科大學生8日到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，在Google評論上留下1星評價。事後老闆直言被刷整排1星評論太惡意了；學生則發布聲明並回到熱炒店道歉。本來「北科資材營」粉專已貼出合照以示誤會解開了，但面對網路霸凌，總召認為沒有隱忍必要，再發布影片還原7大爭議點。

後來老闆也表示自己接到很多罵人的電話，並在網路上貼出監視器畫面。過程中雙方一度各執一詞，不過老闆在昨（11）日則透過留言道歉，「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）

▲熱炒店暫停營業。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）

停業公告如下：

大道創意宴會館 因最近引發的事件造成社會資源的浪費以及事件衍生出的言論造成學生們直接與間接的傷害，在此謹向學生們暨社會大眾致上最深的歉意，為此 大道創意宴會館 謹訂於7/16(日)起無限期暫停營業待整個事件整理告一段落
感謝各位支持愛護大道的朋友們
非常感謝也非常抱歉

相關報導｜

►白飯之亂北科資財營總召深夜發聲　10分鐘影片還原7大疑點

►北科大白飯之亂炒作懶人包！粉專列4疑點控「老闆從頭到尾唬爛」

ET快訊
「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭
兒殺警被送回一般監獄！　媽媽不捨開戰：必要時會出手
籃球校隊男溺斃　父招魂悲痛：該回家了
快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨
快訊／熱炒店老闆宣布停業！
易寶宏爽喝酒聚會！　幫「傳播妹」宣傳畫面曝
獨／內湖搶500萬現金　藏鏡人竟是25歲樂團主唱...墜樓身
NONO受害者又+1！　尾隨進女廁強吻摸胸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨

台灣美食展7／20開賣預售票　8／4起連4天於台北世貿一館登場

化學科「中間偏難」！高中老師：圖表題佔分達64%　

快訊／大學分科測驗化學參考答案出爐！　預估五標看這邊　

熱炒店「7／16起無限期暫停營業」　發公告再次道歉

第四波新冠過高原！「秋冬還會再一小波」李秉穎曝觀察重點

白飯之亂持續吵！網友疑「試吃＝免費≠吃到飽」掀眾人熱議

分科測驗化學解題　全教會：比去年簡單「預估分數會提高」

穿背心熱褲穿梭車陣！「玉蘭花妹」吸5.5萬人暴動　IG美照曝

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨

台灣美食展7／20開賣預售票　8／4起連4天於台北世貿一館登場

化學科「中間偏難」！高中老師：圖表題佔分達64%　

快訊／大學分科測驗化學參考答案出爐！　預估五標看這邊　

熱炒店「7／16起無限期暫停營業」　發公告再次道歉

第四波新冠過高原！「秋冬還會再一小波」李秉穎曝觀察重點

白飯之亂持續吵！網友疑「試吃＝免費≠吃到飽」掀眾人熱議

分科測驗化學解題　全教會：比去年簡單「預估分數會提高」

穿背心熱褲穿梭車陣！「玉蘭花妹」吸5.5萬人暴動　IG美照曝

快訊／黃子佼自殘後首發聲！「對曾傷害過的人致歉」　被告偵辦進度曝

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

蔡依林被保鑣示意進機場「突停下腳步」！ 1舉動感動現場粉絲

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

陸軍爆鬥毆！楊兵拿鋼盆砸傷臨兵頭部　十軍團：將依法核予適懲

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

艾敏釋鼻噴劑庫存剩10萬支「不足單月用量」！年底核准學名藥望緩解

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

背景遭黨內質疑！民眾黨今立委提名「2過1」　李慕妍戰桃園第6選區

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

生活熱門新聞

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

小孩超商摔破牛奶！家長拒賠嗆：在台北不用付錢

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

「最強吹哨者」劈3女直擊！　開房像演諜報片

白飯之亂懶人包！粉專4疑點控：老闆從頭到尾唬爛

有感白飯之亂！同行秒改1碗10元：也被罵怕了

「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！她秒搬4瓶

不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂了

低壓帶逼近！周末可能有颱風攪局

更多熱門

相關新聞

嗑光白飯無妨　北科生少了同理心

嗑光白飯無妨　北科生少了同理心

學生認為自己有消費，所以給負評合理，這點就能看出他們不太理解熱炒店文化。我舉個例，有些店家會提供「免費泡菜」，但你進去點了一碗飯，卻把店家整桶泡菜吃光，店家不願再提供，這很合理吧！你卻因此給店家負評，這有道理嗎？「免費提供不等於吃到飽」。

找北科大代言國產米？　陳吉仲：均衡飲食吃得剛好更健康

找北科大代言國產米？　陳吉仲：均衡飲食吃得剛好更健康

白飯免費=吃到飽！他提「熱炒店靈魂」：給1星很合理

白飯免費=吃到飽！他提「熱炒店靈魂」：給1星很合理

有感白飯之亂！同行秒改1碗10元：也被罵怕了

有感白飯之亂！同行秒改1碗10元：也被罵怕了

白飯之亂！熱炒同業：老闆很漏氣

白飯之亂！熱炒同業：老闆很漏氣

關鍵字：

北科大北科資財營熱炒白飯老闆熱炒店

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面