餐飲業怕了！「免費白飯」變調　知名咖哩店：沒義務讓大家吃到飽

▲白飯之亂，連咖哩飯與熱炒店業者都怕了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

北科大27位學生日前到「大道創意料理快炒」用餐，卻因「免費白飯不夠」，集體怒刷1星負評，如今熱炒店老闆宣布「無限期暫停營業」。事實上，許多業者提供免費白飯，就是體恤學生吃不飽，或是留住客人的手法，如今知名咖哩店宣布，「本店沒有義務無限制的供應白飯跟咖哩醬」，引來網友力挺。

白飯之亂鬧到人盡皆知，位在北市公館商圈的人氣咖哩店「小灶咖」，臉書粉專11日突然公告，「有感於本次北科大熱炒事件，本店可續飯續醬是出於好意，不代表本店有義務提供，讓大家無限吃到飽。」

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粉專強調，當初提供續飯續醬本意，是擔心一般學生沒吃飽，這些都是成本而且負擔並不小，尤其現在通膨很嚴重，小店真的很難經營，因此未來會以現場狀況來提供，「如果因為這樣的聲明造成不快，請可以不用來本店消費，避免引發兩造不愉快。」

底下網友也力挺回應，「續醬太佛了吧」、「挺店家啦」、「社會的善意被這樣無限上綱之後，應該只會越來越少，以後每件事都訂一個價碼，看看是誰比較吃虧」、「以後一碗10元應該可以解決」、「我覺得很多人搞不清楚吃到飽不等於免費」。

無獨有偶，另名網友也在「匿名公社」發文哀喊，公司附近快炒店原本白飯是免費提供，如今變成一碗10元，好奇詢問老闆原因，對方才坦言「是看到白飯事件後，決定改成要收費。」

該老闆說，近一年來，越來越多像是北科大學生那樣的客人，他已經被罵怕了，況且如果飯煮多了，吃不完浪費；煮少了，晚一點的客人沒飯吃又有怨言。

不僅如此，老闆也感慨，免費提供白飯，確實是為了留住客人，過去顧客還會互相，看到飯沒了會提醒一下，若店家反應來不及煮或是提供不了，用餐的人也會改叫炒飯、炒麵，不會為難店家，「現在太多人變成理所當然，沒免費供應反而變成店家的錯」，強調雖然開店就不要怕人吃，但賠錢的生意誰要做？

最新消息指出，為了讓白飯之亂趕緊落幕，「大道創意料理快炒」老闆無預警宣布，近期引發的事件造成社會資源浪費，且網路上的言論造成學生直接及間接傷害，在此對學生們、社會大眾致上最深的歉意。為此，熱炒店將於16日起無限期暫停營業，直到整起事件告一個段落。

▼熱炒店老闆今天宣布，無限期暫停營業。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

