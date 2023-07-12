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三寶媽臨盆前求救！花蓮分署急撤扣押帳戶　轉介弱勢平台渡難關

▲▼已生育3名寶寶的婦人又即將臨盆，在生活補助款被凍結之後，緊急向花蓮分署求救。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼已生育3名寶寶的婦人又即將臨盆，在生活補助款被凍結之後，緊急向花蓮分署求救。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮有位育有3名幼子的年輕女性義務人，因滯欠健保費及機車燃料費共約新台幣1萬2612元，逾期未繳納被移送強制執行，花蓮分署依法扣押存款後，收到義務人求救電話，表示家中經濟困難，被凍結存款為社會補助生活必須款，且再過數日即將臨盆，迎接第4位小寶貝，花蓮分署審查屬實後，緊急撤銷扣押存款執行命令。

花蓮分署表示，這名義務人年約27歲家住新城鄉，滯欠民國110年及111年部分月份的健保費共約9,912元，還有數年度的機車燃料費共2,700元，合計約12,612元，自111年10月起陸續移送執行。

▲▼已生育3名寶寶的婦人又即將臨盆，在生活補助款被凍結之後，緊急向花蓮分署求救。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署緊急撤銷扣押，並通報中央健康保險署「弱勢民眾通報平台」協助渡過難關。

花蓮分署民國111年6月28日依法扣押郵局帳戶後，接獲女子的求救陳情電話，向執行人員表示家中有3名幼子，分別為2歲、3歲及4歲，因需照顧小孩無法外出工作，全家僅靠先生打零工微薄收入，還有育兒津貼、社會補助款維生，且已大腹便便，即將臨盆生第四胎，請求撤銷扣押存款，渡過難關。

經花蓮分署審酌義務人提供的資料，查證屬實，已於今年7月6日緊急撤銷扣押，並進一步通報衛生福利部中央健康保險署「弱勢民眾通報平台」(https://reurl.cc/x7WezZ)，後續將由健保署評估愛心捐款補助方式，幫助民眾渡過難關。
 

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