邀請弱勢家小孩培訓社交、西餐禮儀　期許自我成長成就未來

▲《台南音樂與生活美學協會》理事長蘇明宙，教導弱勢家庭小孩，學習正確社交與西餐禮儀，除邀請專業人員指導外，也邀請30多位各行各業的精英到場陪伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《台南音樂與生活美學協會》理事長蘇明宙，為讓弱勢家庭小孩，能多了解正確社交與西餐禮儀，除邀請專業人員指導外，也邀請30多位各行各業的精英到場陪伴，希望這些弱勢家庭小孩，能自我成長，日後出社會後能有一番作為。

蘇明宙表示，他與各行各業的社會精英，每個月均會辦理一場聚會，互相了解各業界的情形，也希望借此成立一個「互聯網」，讓大家能在不同領域的行業能有互相合作的機會，來創造共同願景。

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蘇明宙說，這個月的聚會正逢暑假開始，他想借此機會也讓弱勢家庭小孩，也能提早接觸社交禮儀，並了解各行各業的情形，找出自己未來之路，也希望讓這些社會精英來引導孩子，能在學業上更加努力，做為未來出社會的基礎。而社交禮儀方面也包含西餐禮儀，為此特邀請西餐大廚為這些小朋友，每位準備一套西餐，以實際用餐方式學習西餐禮儀。

蘇明宙為小朋友們，每位都準備一套標準西餐餐具及餐食；更邀請《國立台南藝術大學》鋼琴碩士陳佩君、小提琴老師曹郁心、薩克斯風老師吳周偉等，在現場表演，讓孩子們享受體驗美好音樂，在西餐禮儀的氛圍。

用餐前，蘇明宙親自介紹西餐餐具的擺設，及各餐具的用途等，每位小朋友前也放3個不同形狀的香檳杯、紅酒杯，但不以酒而以其他類同顏色的飲料代替，了解各種酒杯的不用使用用途、時機；用餐時，蘇明宙也為小朋倒飲料、倒醬汁等，指導小朋友正確的使用刀叉等。

用餐結束後，蘇明宙並贈送每位小朋友一份伴手禮及500元獎助學金，鼓勵他們未來要立志有所成長。蘇明宙希望邀集更多企業界好朋友，未來多關懷弱勢家庭及小朋友，共同創造一個良善及具有正能量的社會。