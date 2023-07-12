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連續14天全台美食一次吃！大潤發近百款新品　士林生煎包也有

▲▼大潤發中壢店改裝新開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發網羅全台美食，超過100款，其中有8成為新品。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

大潤發網羅全台美食，7/14~7/27首度推出「台灣在地好味」，讓人免環島就能一站買足北、中、南、東、金門、澎湖各地的美食，共推出超過100款，其中有8成為新品，特別推薦北部獨家的士林夜市生煎包、淡水三協成櫻花酥、中部台中阿聰師芋頭條，還有金門百年陳金福貢糖、牛肉乾等。

▲▼大潤發7/14~7/27首度推出「台灣在地好味」。（圖／業者提供）

▲獨家販售的台北士林夜市必吃「大上海生煎包」。

大潤發首次推出「台灣在地好味」檔期，為消費者網羅全台美食，其中獨家販售的台北士林夜市必吃「大上海生煎包」招牌鮮肉口味，內餡實在，買回家只需要復熱就能品嘗，原價249元，特價229元。

▲▼大潤發7/14~7/27首度推出「台灣在地好味」。（圖／業者提供）

▲宜蘭主打「一口宜口 一口雙饗」。

北部還有宜蘭主打「一口宜口」伴手禮品牌，物料選用在地農產，像是結合龜山島櫻花蝦與三星蔥的「勁厚餅」，售價120元；「一口宜口 一口雙饗」則是一包內有雪花餅及牛軋餅，東山蜜香紅茶口味則是與星源茶園攜手創作，嚴選宜蘭冬山的小葉種紅茶，更多了一股獨特花果蜜香，售價183元。還有淡水老店三協成新品櫻花酥禮盒，售價280元。

▲▼大潤發7/14~7/27首度推出「台灣在地好味」。（圖／業者提供）

▲中部主打大甲芋頭酥名店「阿聰師」流芋小芋仔。

中部主打大甲芋頭酥名店「阿聰師」流芋小芋仔，嚴選本土檳榔心芋，進口天然奶油，芋頭餡外層綿密，內層流心，口感多層次，售價520元，還有火烤酥脆的「阿聰師貢貢芋頭條」越呷越涮嘴，售價230元。

▲▼大潤發7/14~7/27首度推出「台灣在地好味」。（圖／業者提供）

▲東部必買名產網路人氣王「青澤千金酥」。

南部則有創立百年的台南中藥房益生堂推出的仙楂粒，夏天解膩爽口，售價199元，亦有客家美濃油蔥酥，拌麵、搭配燙青菜都適合，售價150元。東部必買名產網路人氣王「青澤千金酥」，保留蛋捲原有的香氣，融合在層層堆疊的餅皮內，搭配獨特鹹蛋黃、紅烏龍茶，香氣恬淡，售價188元，再贈發幣5元。

▲▼大潤發7/14~7/27首度推出「台灣在地好味」。（圖／業者提供）

▲金門的喬安牧場牛肉乾。

此次更連同離島美食一起網羅， 像是金門的喬安牧場牛肉乾，厚實不乾澀，口感軟嫩帶勁，有原味、辣味、孜然、黑胡椒、紅麴辣味等多種選擇，售價250元；還有金門陳金福貢糖、陳金福貢糖、馬家麵線等，想吃隨時都能買得到！

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心近來甜點升級，We Sweet、Read Bread雙品牌15款巧克力品項，採用「可可追溯計畫」原料，近來也推出新品，包括濃郁「巧克力蛋糕捲」還有必吃的「巧克力夾心麵包」等，即日起至8/10期間還有消費滿100元現折10元，可累折，巧克力控要把握。

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