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七星米買1送1、買牙刷送6條牙膏！全台通路「激殺優惠」懶人包

▲▼海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染疫情，其中1例確診官兵於4月17日下午在桂林路家樂福用餐，今日家樂福桂林店緊急宣布暫停營業一日全面消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲各大通路省錢優惠來囉！（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

省荷包必收！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，眾多品項下殺買1送1、半價、超殺價，包括米、油品等民生用品，超商也有買咖啡加購隨手包享「甜點半價」優惠；而口罩解封，全聯也有口腔保健品下殺等；夏日來臨，也有超商冰品任2支最低0元起。想省錢快來挖寶！

家樂福
◎3M健康防蟎扛箘心竹炭型
優惠：1350元買1送1
期限：即起～6月20日

◎關山壽豐七星米／3kg
優惠：318元買1送1
期限：即起～6月20日

愛買
◎老實農場&HOHO姐聯名冰品（蜂蜜檸檬／百香果）
優惠：特價75元
期限：即起～6月27日

◎得意的一天國民黃金調和油2L
優惠：378元買1送1（平均每瓶189元）
期限：即起～6月27日

好市多
◎科克蘭北海道生干貝S／1kg
優惠：原價1499元，特價1399元，現省100元
期限：即起～6月18日
◎CJ BIBIGO冷凍高麗韭菜餃
優惠：原價399元，特價319元，現省80元
期限：即起～6月18日

大潤發
◎端午節名粽大賞
優惠：單筆滿499元，送50元現金抵用券
期限：即起～6月22日

▲▼全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動。（圖／業者提供）

▲全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動，口腔系列清潔品優惠。（圖／業者提供）

全聯
◎「口腔研究所」檔期活動
優惠：口腔清潔品單筆每滿299元，現折30元
期限：即起～7月6日

◎高露潔牙刷/漱口水/全效系列牙膏
優惠：單筆滿399元，可享折價後「0元加購春風抽取式衛生紙一串」(130抽X12包)
期限：即起～7月6日

美廉社
◎Simple Life廚房紙巾 60組X6捲
優惠：市價99元/串，特價69元/串
期限：即起～6月27日

◎義美銅鑼燒冰淇淋（巧克力/牛奶） 80g
優惠：市價33元/盒，特價任選2盒58元
期限：即起～6月27日

全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～6月27日

◎飲料冰品抽抽樂／購買指定20元（含）以上任2件飲料、冰品即可參加抽抽樂活動）
優惠：任2件0元、任2件55折、 任2件77折、任2件88折
期限：即起～6月27日

OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～6月28日

▲每周一持悠遊卡可享「OK mart咖啡同品項第2杯半價」，且不限冰熱。（圖／OK mart提供）

7-ELEVEN
◎國際冰品節
優惠：指定冰品任2支最低0元起
期限：即起～6月27日

萊爾富
◎Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵
優惠：同品項加1元多1件（門市限定）
期限：6月16日～6月18日

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