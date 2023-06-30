鄉親搶便宜！大潤發中壢店改裝新開幕　MUJI、JINS進駐獨家優惠

▲大潤發中壢店改裝新開幕，兩家日系品牌MUJI、JINS合作打造複合式概念店。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

大潤發中壢店改裝，今（30）日起亮相開幕！搶攻桃園中壢及忠貞市場周邊商機，延續「吃喝玩樂一站購足」的概念，更首度有兩家日系品牌「MUJI無印良品」、眼鏡品牌「JINS」共同合作的複合式概念店進駐。開幕期間推出多種限時獨家折扣優惠，還有送整串衛生紙、米，讓中壢鄉親搶便宜。

▲大潤發中壢店改裝新開幕。（圖／業者提供）

大潤發中壢店於2001年開幕，室內賣場坪數超過2,600坪，直到2023年4月陸續改裝，6/30以全新面貌為民眾服務。不僅是全台大潤發最多汽機車格，有逾1,800個位置；也是最大自助結帳賣場，共有16台自助智慧結帳機，快速又省時。另外，中壢店也補足商圈周邊的熟食市場空白缺口，每日皆有現做壽司、生魚片、手工包子饅頭，給消費者新鮮好吃的美食。

▲大潤發中壢店共有16台自助智慧結帳機，快速又省時。（圖／業者提供）

而「MUJI無印良品」進駐大潤發中壢店再創新意，打造桃園中壢最大、超過500坪的店舖外，更首次攜手日系品牌「JINS」眼鏡，共同開啟全新型態的無隔閡賣場，讓消費者能在兩家門市之間遊逛自如，滿足多樣化的消費需求，首次提出穿搭與配鏡可一站購足的複合式概念店。

▲MUJI、JIN合作進駐中壢大潤發，共同開啟全新型態的無隔閡賣場。（圖／業者提供）

MUJI與JINS雙方更共同打造近10坪，以「再生與永續」為主題的公共區域，邀請消費者共享雙品牌在永續循環SDGs上的努力。無印良品也希望號召大家響應「Re Park」回收再生服務；同時在這個公共區域也導入「MUJI POCKET」零食販賣機及咖啡機服務，方便顧客在此享受舒適的休憩時光。

▲6/30~7/3開幕首4天，出示MUJI passport手機APP，可享當日單筆消費9折優惠。（圖／業者提供）



開幕慶推出一系列優惠，好比6/30~7/3開幕首4天，出示MUJI passport手機APP，可享當日單筆消費9折優惠；6/30~7/13於MUJI無印良品或JINS大潤發中壢門市消費達指定門檻，再贈抵用券一張，數量有限，送完為止。JINS則在6/30開幕日推出單筆消費滿3,000元，即贈JINS刺繡手帕1份，數量有限，贈完為止。

▲MUJI無印良品在門市內提供JINS的眼鏡作為陳列搭配。（圖／業者提供）



針對大潤發會員，6/30~7/13於MUJI無印良品消費滿100元，憑明細享大潤發賣場薄粉脆皮炸骨腿，原價59元，優惠價39元，每日限量100份。7/14~7/27則享大潤發賣場蜜汁烤大雞腿，原價69元，優惠價49元，每日限量100份。

為歡慶大潤發中壢店改裝重開幕，6/30~7/13會員於大潤發中壢店單筆消費滿1,500元，贈大拇指抽取式衛生紙130抽*6入乙串，限量8,000串。新會員則享首購滿500元贈50元即享券，二訪消費滿888元，再贈芋香米一包。

▲大潤發中壢店還有多重會員獨享優惠。（圖／業者提供）

中壢店還有多重會員獨享優惠，第一重：6/30~7/27會員於大潤發中壢店賣場消費滿888元，可獲得摸彩券乙張，單筆消費最多可得2張，有機會抽到三星55型4K電視、PS5光碟版主機戰神同捆組、任天堂Switch黑色主機電續加長手把等超值好禮。

第二重：6/30~7/13單筆消費滿888元，享指定商品加價購優惠，最低1元起。第三重：3C家電、生活用品、生鮮、乾貨、熟食限定單店優惠，好比APPLE iPhone14 128G 白/紫/藍/黑，原價27,900元，會員價25,890元，再享分期30期0利率優惠；而大潤發自有品牌大拇指不僅相當超值，搭配開幕慶優惠，還可再享折價優惠。

▲大潤發中壢店每日皆有現做壽司、生魚片、手工包子饅頭等熟食。（圖／業者提供）

另外，大潤發也邀民眾一同參與開幕活動，6/30~7/2期間11:00~20:00有大型餐車駐點，現場還有折氣球表演教學與街頭藝人表演，更可以吃到美味的燒烤、PIZZA、沙威瑪。7/2 13:00~17:00還可以帶家裡的毛小孩，到1樓商店街星巴克旁免費健康檢查。

大潤發中壢店資訊

地址：桃園市中壢區中北路2段468號

營業時間：大潤發週一至週日07:30~23:00