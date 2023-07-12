陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳致中遭爆坐牢像渡假　黃揚明曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中因「洗錢罪」遭判刑1年定讞，已於5月入監服刑。（圖／記者吳世龍攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統陳水扁兒子陳致中因「洗錢罪」遭判刑1年定讞，已於5月入監服刑，但被媒體爆出不僅1人1室，還能看掌上型電視，簡直像在渡假，高雄第二監獄12日則發表聲明澄清，絕無特權，全依規定辦理。媒體人黃揚明在臉書分享自己在監所服役期間碰過的故事，坦言「監獄中，凡是政治人物入獄，有特權真的都不意外。」

黃揚明分享，某前縣長入獄服刑，不但獨居，且負責到圖書館擔任雜役。但圖書館共有2位雜役，另一位雜役就是這位前縣長的「部屬」，負責服侍他、吃完飯幫他洗碗等等的雜事。每次監所內的長官巡視，碰到這位前縣長，都會很溫馨地稱其「縣長」，而不是依規定叫受刑人的編號；黃揚明說，當時他在教化科，這位前縣長申請假釋時，在「悛悔情形」一欄中填寫的內容是「出獄後將從事司法改革」，實在非常溫馨。

黃揚明再舉例，某副議長因有背痛宿疾，要求舍房必須派一位小弟與他同房，除了服侍洗碗等雜務外，每天還要幫他按摩。有天，同房小弟白天出獄，舍房主管沒有當天就調派另一位小弟給該副議長當室友，下午副議長就揚言絕食抗議；此事鬧到高層長官親自出面溝通，舍房主管在傍晚5點前緊急調派另一位受刑人去陪副議長，才化解這場風波。

因此，黃揚明坦言，陳致中在獄中有特權一點都不意外，更何況，陳水扁的保外就醫核准本就是政治考量下的特權，畢竟有其父必有其子。

此外，黃揚明也補充，所謂的「掌上型電視」，是只能收看「數位電視頻道」的，且僅能使用電池供電，因此他們常形容在不能持有金錢的監所收容人手上，電池數量就等於是貨幣，而對監獄受刑人而言，有掌上型電視的，確實是無聊監獄生涯的頂級享受。

ET快訊
LIVE／殺警憑什麼爽坐外役監　萬中選一祕密就在備註欄
新竹知名連鎖5間店無預警倒閉！　消費者手上一疊票...超傻眼
Toyz爆乳人妻新歡「很抱歉我愛你」！　發文被挖
快訊／12縣市大雨特報！　大雷雨狂轟3區
運動中心淋浴間洗澡　突遭闖入性侵
獨／陸軍鬥毆！　士兵倒地送醫
快訊／21歲起重機駕駛恍神　單車騎士當場慘死
殺警犯易寶宏外役監夢碎！　其他重刑犯「被連累」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

柯文哲又誤認？搞錯指台無法入CPTPP自民黨政要　她批：連見誰都要騙

陸生訪台獲准　鄭文燦：盼自由民主讓中國學子有感

美方指示研製生物戰劑？　鄭文燦：捏造的會議文件

高端疫苗「連續六個月營收0元」　王鴻薇曝唯一買家：中華民國政府

陳致中做爽牢稱「我爸陳水扁」？　藍批：民進黨人耍特權非個案

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

柯文哲又誤認？搞錯指台無法入CPTPP自民黨政要　她批：連見誰都要騙

陸生訪台獲准　鄭文燦：盼自由民主讓中國學子有感

美方指示研製生物戰劑？　鄭文燦：捏造的會議文件

高端疫苗「連續六個月營收0元」　王鴻薇曝唯一買家：中華民國政府

陳致中做爽牢稱「我爸陳水扁」？　藍批：民進黨人耍特權非個案

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

一站查上市公司ESG、財報！　證交所投資資訊平台上線

名主播張立群上課了　全球人壽「我的籃球夢」小小主播營登場

獨／李坤城「最後的浪漫」　爭議房產過戶時間表曝光

台北最安靜的地方！中研院「靜土地圖」上線　標註90處55分貝以下

民眾拾獲皮包！屏東內埔警通知領取　失主：不是在家裡？

婚假請8天！公司發公告「取消3600元禮金」　她錯愕：看透了

新竹「百帝超跑美髮」5店驚傳倒閉　消費者手上一疊票...超傻眼

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭

上半年房地合一稅收降10%　嘉義、屏東逆勢走升

想入盟很過分嗎？澤倫斯基批北約「挺烏卻未邀加入」：空前而荒謬

政治熱門新聞

登陸演習驚見比基尼辣妹　退將揪戰車1錯誤

侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望明在台東合體

拆文湖線座椅有成效　北捷評估擴大

侯友宜、郭台銘今有望台東合體

快訊／柯文哲道歉了！　認「用語不當」會檢討

賴清德訪Line公司尋合作「共同打擊網路詐騙」

郭台銘稱危老重建失控　林右昌駁：脫離事實甚遠

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

高端疫苗「連續六個月營收0元」　唯一買家曝

賴清德私大補助3.5萬　天河基金會推「青年志工補助1.6萬學貸」

潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

曾表態支持柯文哲！侯友宜拔樁成功？　將與他在台東同台

詐騙集團冒名高嘉瑜　竟錯貼游淑慧照片

陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

更多熱門

相關新聞

陳致中特權坐牢！監獄澄清

陳致中特權坐牢！監獄澄清

前總統陳水扁兒子陳致中因「洗錢罪」遭判刑1年定讞，已於5月入監服刑。但媒體報導，陳致中在監獄內獨囚1室，還購買掌上型電視，甚至每天都有放風、曬衣時間，宛若度假。高雄第二監獄12日上午緊急澄清，陳致中目前與2名囚犯同在一舍房，另外放風、曬衣、掌上型電視，全都依照規定辦理。

陳致中坐牢享公子特權？高雄二監回應了

陳致中坐牢享公子特權？高雄二監回應了

厄瓜多監獄發現4人吊死

厄瓜多監獄發現4人吊死

高溫襲美牢房變火爐！6月已9人熱死獄中

高溫襲美牢房變火爐！6月已9人熱死獄中

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

關鍵字：

陳致中坐牢黃揚明監獄

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

宥勝神隱3周「現身澳洲」被直擊

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面