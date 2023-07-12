陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

▲陳致中因「洗錢罪」遭判刑1年定讞，已於5月入監服刑。（圖／記者吳世龍攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統陳水扁兒子陳致中因「洗錢罪」遭判刑1年定讞，已於5月入監服刑，但被媒體爆出不僅1人1室，還能看掌上型電視，簡直像在渡假，高雄第二監獄12日則發表聲明澄清，絕無特權，全依規定辦理。媒體人黃揚明在臉書分享自己在監所服役期間碰過的故事，坦言「監獄中，凡是政治人物入獄，有特權真的都不意外。」

黃揚明分享，某前縣長入獄服刑，不但獨居，且負責到圖書館擔任雜役。但圖書館共有2位雜役，另一位雜役就是這位前縣長的「部屬」，負責服侍他、吃完飯幫他洗碗等等的雜事。每次監所內的長官巡視，碰到這位前縣長，都會很溫馨地稱其「縣長」，而不是依規定叫受刑人的編號；黃揚明說，當時他在教化科，這位前縣長申請假釋時，在「悛悔情形」一欄中填寫的內容是「出獄後將從事司法改革」，實在非常溫馨。

黃揚明再舉例，某副議長因有背痛宿疾，要求舍房必須派一位小弟與他同房，除了服侍洗碗等雜務外，每天還要幫他按摩。有天，同房小弟白天出獄，舍房主管沒有當天就調派另一位小弟給該副議長當室友，下午副議長就揚言絕食抗議；此事鬧到高層長官親自出面溝通，舍房主管在傍晚5點前緊急調派另一位受刑人去陪副議長，才化解這場風波。

因此，黃揚明坦言，陳致中在獄中有特權一點都不意外，更何況，陳水扁的保外就醫核准本就是政治考量下的特權，畢竟有其父必有其子。

此外，黃揚明也補充，所謂的「掌上型電視」，是只能收看「數位電視頻道」的，且僅能使用電池供電，因此他們常形容在不能持有金錢的監所收容人手上，電池數量就等於是貨幣，而對監獄受刑人而言，有掌上型電視的，確實是無聊監獄生涯的頂級享受。