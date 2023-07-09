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高溫襲美牢房變火爐！囚犯熱到昏迷無人理　6月已9人熱死獄中

▲▼監獄。（圖／CFP）

▲美國天氣炎熱，而沒有冷氣的監獄更像是火爐一般，導致一名囚犯昏倒，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國過去一周氣溫直飆攝氏35度，但德州休斯頓的監獄卻完全沒有冷氣，讓囚犯們每天像被關在火爐之中，其中一位名叫馬蒂爾（Joseph Martire）的囚犯更因為牢房的溫度過高，在過去幾周就出現了4次和高溫有關的健康問題，甚至還曾因此昏倒。

綜合外媒報導，馬蒂爾是一名被關押了近16年的囚犯，預計數周後就會被釋放，但他卻表示，最近被熱浪炙烤著的德州正經歷著酷暑，「近幾周，我連續4次出現了與高溫相關的健康問題，其中一次甚至還直接昏倒了」，因此他擔心自己沒辦法堅持到重獲自由的那天。

馬蒂爾形容，7月4日那天，他因為天氣過於炎熱，渾身是汗、頭昏眼花，呼吸也開始變得沉重起來，不過醫護人員卻拒絕見他；不久後他感覺自己再難支撐，然後就昏了過去。當馬蒂爾醒來後，「我發現我的手指插在了眼睛裡，但我卻完全不知道發生了什麼事，只能靠按壓眼睛周圍的穴道恢復意識」。

▲▼監獄。（圖／CFP）

報導稱，德州的監獄並沒有冷氣，在被混凝土和金屬包圍的牢房中，只有幾把大型工業風扇在不斷吹著熱風，導致室內的溫度在攝氏40度的陽光照射下變得更高，囚犯們也處於極度悶熱的環境中，不過獄方卻完全無視酷熱的天氣是否會影響囚犯們的健康。

在一般的情況下，囚犯們在發現有人昏倒時，會大聲呼喊以引起警衛的注意，但由於監獄經常會面臨人手短缺問題，導致囚犯們被救援的時間也被延誤。這些因高溫昏倒的囚犯一般會被帶到監獄中有空調的行政區域，像馬蒂爾一樣被餵冰水、量體溫，確保他們還活著。

為了緩解牢房的悶熱環境，有些囚犯只能破壞牢房內的廁所，讓水溢出來、弄濕地板，以此來獲得一些涼爽感，不過這種方法並不能完全解決問題。不少囚犯的家屬也投訴獄方忽略監獄環境惡劣的「不人道舉動」，德州當地媒體更指出，當地的州立監獄在6月份就至少有9人因高溫或心臟病死亡。

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