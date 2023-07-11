陸：福島核污染水排海　與核電站正常排水「根本不是一回事」

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部11日再次表態反對日本排放福島核污染水，並強調核污染水與核電站正常排水根本不是一回事。

大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，稍微留意一下近期的媒體報導，就不難發現國際原子能機構綜合評估報告是有爭議的，「參與評估的專家發表了不同看法，這是無可爭辯的事實。」

汪文斌指出，這再次表明該機構就核污染水排海這一複雜問題倉促發表報告，相關結論存在局限性和片面性，沒有解決國際社會對福島核污染水排海計劃的關切，「日方不能將機構報告當作排海的通行證。」

▼福島第一核電站。（圖／路透社）



汪文斌說，把不確定能否處理達標的日本福島核污染水同核電站正常運行排水進行簡單類比，是違背科學常識的，這兩者有本質區別，「一是來源不同，二是所含放射性核素種類不同，三是處理難度不同。」

汪文斌強調，日本福島核污染水來自於事故後注入損毀反應堆堆芯的冷卻水，以及滲入的地下水和雨水，包含損毀堆芯釋放出的各種放射性核素，與核電站正常排水根本不是一回事。

汪文斌提到，「國際原子能機構根本沒有評估日方核污染水淨化設備的有效性和長期可靠性，無法保證未來30年所有核污染水都能處理達標。」

汪文斌還說，長期排海對海洋環境食品安全的影響，也不是國際原子能機構能夠輕易下結論的，「如果有人認為福島核污染水可以飲用、可以游泳，我們建議日方把核污染水好好利用起來，供這些人飲用或游泳，而不是排進大海，讓國際社會擔憂。」