反制日本核廢水排海　陸海關宣布：禁止福島等10縣食品進口

▲圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在獲得聯合國國際原子能總署（IAEA）批准後，日本傳出最快8月起將福島核污水排放入海。大陸海關總署7日宣布，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品。

7月7日，大陸海關總署進出口食品安全局負責人就國際原子能機構發布日本福島核污染水處置綜合評估報告回答記者提問。該負責人表示，2011年日本福島核泄露事故發生以來，中國海關一直高度重視事故導致的日本輸華食品放射性污染問題，密切跟蹤日本政府對福島核泄露事故發生後採取的相關措施，持續開展對日本食品放射性污染風險的評估並及時應對。

海關總署宣布，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防存在風險的產品輸入。

海關總署指出，中國海關注意到國際原子能機構近日就日本福島核污染水排海方案發布的綜合評估報告。這份報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。日方在排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在諸多問題。

海關總署強調，當前，日本核污染水排海問題已成全球關注焦點，也引起中國消費者對自日本進口食品安全的擔憂。中國海關將保持高度警惕，以對國內消費者絕對負責為原則，視事態發展及時採取一切必要措施，確保中國消費者餐桌上的安全。