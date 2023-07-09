大陸嚴查販售福島等10縣進口食品　已有多家業者受罰

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海關總署7日宣布，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護消費者進口食品安全，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品。據陸媒8日報導，今年以來，大陸已有多個商家曾因售賣日本核輻射區進口食品被罰。

據《南方都市報》報導，今年以來，已有多個商家曾因售賣日本核輻射區進口食品被罰，例如，四川省成都市神樂町餐飲有限公司因銷售來自核輻射區日本福島縣的「大七酒」，被罰款3萬元（人民幣，下同）。江蘇省無錫市錫山區億柒零零食店因銷售原產地為日本東京都的龍角散白桃味夾心糖果、薄荷味夾心糖果，被沒收非法財物。山東省青島市的經濟技術開發區紀念日咖啡廳因銷售產自日本千葉縣的威士忌，被罰款1萬元。

據天眼查APP顯示，5月，廣東佛山市順德區匯洋行百貨有限公司因銷售採購自日本長野縣的「不二家白桃飲料」、 產自日本群馬縣的「ORIHIRO蒟蒻果凍」、產自日本新潟縣的「布爾本豆乳威化餅乾」，被監管部門罰款1萬元（人民幣．下同）。而因為生產經營國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品，該公司目前已被列入嚴重違法失信企業名單。

值得一提的是，在部分案例中，有公司弄虛作假，如日本食品的外包裝上貼有中文標籤，顯示產地為「日本」，但揭開中文標籤後卻顯示產品真實產地是「東京都」等禁止進口地區。

大陸2011年在福島核事故後，國家質檢總局發通知，禁止從福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、琦玉縣、東京都和千葉縣，共10個都縣進口食品、食用農產品及飼料。

然而，雖然如此，大陸仍是日本農林水產品和食品最大的出口目的地，據日本農林水產省數據，2022年日本農林水產品和食品出口額年增率增14.3%，達到1.4148萬億日元，創歷史新高，當中出口額最多的是中國大陸，增長25.2%至2783億日元。