陸：福島核污水排海沒先例　是充滿不確定性的冒險

▲日本打算將福島核污染廢水排入大海。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部再度表態反對日本排放福島核污染廢水，大陸外交部發言人汪文斌強調，核污染廢水排海是沒有先例的冒險，充滿了不確定性，「再次敦促日方本著對海洋環境和人類生命健康負責任的態度，停止強推核污染水排海計劃，不要將不可預測的風險強加給國際社會。」

汪文斌6日在例行記者會上表示，日方最看重的是如何降低經濟成本，而不是如何維護海洋生態環境和人類生命健康，針對核污染水處置，有長期儲存、氫氣釋放、地層注入、地下掩埋、蒸汽釋放等多種方案，日方選擇經濟代價最小的排海方案，卻把核污染的風險轉嫁給全世界，「這種把金錢置於人類生命健康之上的做法，必然遭到國際社會的反對。」

汪文斌指出，日本政府2021年4月就單方面宣布要將核污染水排海，2022年7月又不顧國際社會，特別是鄰國等利益攸關方強烈反對，正式批准排海方案，並多次強調不會推遲，這些都充分體現了日方的自私和傲慢。

▼大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



汪文斌提到，儘管日方迫於國內外壓力，請求國際原子能機構開展審查評估，但將核污染水排海是日方早已預設的結果，邀請機構評估不過是裝點門面。

汪文斌強調，排海是沒有先例的冒險，充滿不確定性，核污染水排海過程將持續30年甚至更久，根據日方自己的數據，經多核素處理系統處理的核污染水仍然有近70%沒有達到排放標準，而且該系統在後續長期運行過程當中，性能的有效性和可靠性還會隨設備腐蝕老化進一步下降，「對於這些不確定因素，國際社會有充分的理由表達擔憂和不滿。」

汪文斌還說，中方再次敦促日方本著對海洋環境和人類生命健康負責任的態度，停止強推核污染水排海計劃，不要將不可預測的風險強加給國際社會。