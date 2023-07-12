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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲又誤認？搞錯指台無法入CPTPP自民黨政要　她批：連見誰都要騙

▲▼柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前表示，「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能」引起非議。民眾黨發聲明，澄清柯所述的「自民黨幹事長」其實是自民黨參議院幹事長世耕弘成。對此，民進黨立委范雲12日批評，自民黨幹事長有可能誤認？「一天一謊言？道歉繼續騙？連日本見了誰都能騙？」

柯文哲日前表示，上月訪日時，「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，台灣要死那個心」，駐日代表謝長廷昨在臉書發文指出，代表處協助洽排柯文哲訪問對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充；民眾黨則發聲明，澄清柯文哲所述「自民黨幹事長」，其實是「參議院自民黨幹事長」世耕弘成。

范雲批評，柯文哲先在7月10號的網路節目說，自己見到日本自民黨幹事長。此話一出，立刻被駐日大使謝長廷先生打臉並無此事。民眾黨也在7月11日發文說，柯文哲的確沒見到自民黨幹事長，他是誤認。

「誤認？誤認？誤認？自民黨幹事長有可能誤認？」范雲直言，這種天大的笑話，有可能發生在自以為「天縱英明」的柯文哲身上嗎？當然不可能！柯文哲沒有誤認，他就是在說謊！就連7月11日下午，柯文哲臉書自己發文說要為北流事件道歉時，他還是繼續說謊，說自己預備舉辦的演唱會，絕對與政治無關，「無關？無關？無關？蔡詩萍局長的發文已經很清楚，柯文哲辦公室不敢保證演唱會會與政治無關。」

范雲指出，柯文哲還說初衷單純，純粹好玩，卻被發現他原本親口說的就是：「本來想說『夾帶』，『假裝』要去開演唱會，然後把政績被大家看到。」

范雲抨擊，說謊說的那麼自然，這當然是柯文哲的天性，就像「不把人當人看」，就像「厭女」，都是柯文哲的天性，「就是這種不入流的人，還有可能會成為台灣的總統」。 

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