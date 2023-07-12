找北科大代言國產米？　陳吉仲：均衡飲食吃得剛好更健康

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北科大「白飯之亂」話題延燒！北科資財營學生到熱炒店聚餐，吃光2桶白飯還抱怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，店家事後反擊，雙方各執一詞，有網友敲碗建議農委會找北科大學生代言國產米。農委會主委陳吉仲今（12日）回應，樂見年輕人願意吃國產米飯，「但就像魯肉飯不一定要吃五碗、十碗，均衡飲食、吃得剛好更健康」。

陳吉仲今出席「第三屆全國十大綠色照顧優良典範獎啟動暨三周年成果記者會」，會後接受媒體聯訪回應白飯之亂。

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針對近期延燒的北科大「白飯之亂」，有網友敲碗建議農委會找北科大學生代言國產米。陳吉仲表示，很高興看到年輕人願意吃國產米飯，希望大家一起來消費國產米，國內稻米20多萬公頃，一年有150萬公噸的稻穀，產量非常豐富，品質也很好。

陳吉仲進一步指出，樂意加強食農教育，但魯肉飯不一定要吃五碗、十碗，要吃得均衡飲食，吃得剛好更健康，會請農糧署、輔導處等各單位多推廣，「大家多吃一口白米，保護了20幾萬公頃的水稻田，確保糧食安全，也保護了金城武樹」，呼籲大家多消費國產米。

媒體追問是否會找北科大學生代言國產米？陳吉仲僅回應，食農教育是全面性的，希望所有團體、學者專家、農漁會、社區都可以一起推廣國產白米。

北科大資財系學生本月8日到北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」聚餐，不滿店家免費白飯供應不足，在網上留下1星負評，因而鬧上新聞版面，引發網友撻伐。後來學生到店內向業者致歉和解，後來又傳出是被校方強迫道歉，總召透過影片聲明，還原關於補飯、帳單金額等爭議點，目前雙方各執一詞，甚至有北科大學生發起吃白飯大賽，事件仍未落幕。

